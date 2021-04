Dax höher erwartet - IWF/Weltbank-Treffen im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Abschluss der verkürzten Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten.

Neben der Diskussion über einen neuen Lockdown in Deutschland richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf die Zahlen zur deutschen Industrieproduktion. Experten rechnen für Februar mit einem Plus von 1,5 Prozent, nach einem Rückgang von 2,5 Prozent im Vormonat.

Daneben warten Investoren auf mögliche Impulse vom Frühjahrestreffen von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank. In diesem Rahmen will der IWF unter anderem seine Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft anheben. Weitere Themen sind die Ausbau der Impfstoff-Produktion zur Überwindung der Coronavirus-Pandemie und die Verteilung der Vakzine an ärmere Länder.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.202,68

Dax-Future

15.215,00

EuroStoxx50

3.977,83

EuroStoxx50-Future

3.926,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.503,57 +0,2 Prozent

Nasdaq

13.829,31 +1,0 Prozent

S&P 500

4.097,17 +0,4 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

29.876,20 +0,6 Prozent

Shanghai

3.456,73 -0,7 Prozent

Hang Seng

28.758,46 -0,9 Prozent