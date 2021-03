Dax höher erwartet - Konjunkturdaten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Am Donnerstag hatte er 0,1 Prozent im Plus bei 14.621,36 Punkten geschlossen.

Die dritte Pandemie-Welle und die drohende Verzögerung bei der Erholung der Wirtschaft wird Börsianer noch auf absehbare Zeit beschäftigen. Unter diesem Aspekt werden sie auch die Entwicklung des Ifo-Index analysieren, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Experten rechnen für März mit einem Anstieg auf 93,2 Punkten von 92,4 Zählern im Vormonat. Am Nachmittag stehen außerdem die US-Konsumausgaben auf dem Programm. Analysten sagen hier für Februar ein Minus von 0,7 Prozent voraus, nach einem Plus von 2,4 Prozent im Vormonat. Die Kauflaune der US-Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 14.621,36 Dax-Future 14.738,00 EuroStoxx50 3.832,57 EuroStoxx50-Future 3.804,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 32.619,48 +0,6 Prozent Nasdaq 12.977,68 +0,1 Prozent S&P 500 3.909,52 +0,5 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 29.160,58 +1,5 Prozent Shanghai 3.416,80 +1,6 Prozent Hang Seng 28.370,77 +1,7 Prozent