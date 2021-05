Dax höher erwartet - Konjunkturdaten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt des neuen Börsenmonats wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Freitag war der deutsche Leitindex 0,1 Prozent tiefer bei 15.135,91 Punkten aus dem Handel gegangen.

Am Montag stehen die Barometer für die Stimmung der deutschen und europäischen Einkaufsmanager auf dem Terminplan. Experten erwarten in beiden Fällen keine Veränderungen. Darüber hinaus prasselt eine Vielzahl von Firmenbilanzen aus dem In- und Ausland auf die Börsianer ein. Unter anderem öffnen Siemens Healthineers und Stabilus ihre Bücher.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.135,91

Dax-Future

15.189,00

EuroStoxx50

3.974,74

EuroStoxx50-Future

3.947,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.874,85 -0,5 Prozent

Nasdaq

13.962,68 -0,9 Prozent

S&P 500

4.181,17 -0,7 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

Kein Handel

Shanghai

Kein Handel

Hang Seng

28.282,73 -1,5 Prozent