Dax höher erwartet - Ölpreis im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der Dax dürften Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag etwas höher starten.

Am Montag hatte er mit 15.661,97 Punkten knapp im Plus geschlossen. Frischen Wind für den heimischen Aktienmarkt erhoffen sich Börsianer von der Rückkehr der US-Anleger aus dem verlängerten Wochenende. Zur Belastung für den Aktienmarkt könnte sich allerdings der steigende Ölpreis entwickeln. Die Aussicht auf einen Angebotsengpass trieb den Preis für die Nordseesorte Brent und die US-Sorte WTI auf den höchsten Stand seit Herbst 2018. Brent kostete in der Spitze 77,61 Dollar, WTI 76,77 Dollar je Fass. Die Minister der "Opec+"-Staaten, zu denen neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Förderländer wie Russland gehören, konnten sich zuletzt in mehreren Verhandlungsrunden nicht auf eine Anhebung der Produktionsquoten einigen.

Im Fokus dürften im Tagesverlauf auch zahlreiche Konjunkturdaten stehen, darunter die Auftragseingänge der deutschen Industrie. Analysten sagen für Mai ein Plus von einem Prozent voraus, nach einem Minus von 0,2 Prozent im Vormonat. Wenige Stunden später gibt der ZEW-Index Auskunft über die Stimmung der deutschen Börsenprofis. Experten erwarten hier für Juli einen Rückgang auf 75,2 Punkte von 79,8 Zählern. Parallel dazu werden die europäischen Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Sie sind im Mai im Vergleich zum Vormonat voraussichtlich um 4,4 Prozent gestiegen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.661,97

Dax-Future

15.651,00

EuroStoxx50

4.087,37

EuroStoxx50-Future

4.077,50

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

Kein Handel

Nasdaq

Kein Handel

S&P 500

Kein Handel

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

28.686,13 +0,3 Prozent

Shanghai

3.519,76 -0,4 Prozent

Hang Seng

28.035,42 -0,4 Prozent