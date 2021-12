Dax höher erwartet - Positionsbereinigungen vor dem Jahreswechsel im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum nahenden Jahresende hin wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher starten.

Da zwischen den Jahren kaum relevante Konjunkturdaten oder Firmenbilanzen auf dem Terminplan stehen, richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf die Pandemie-Lage und mögliche neue Restriktionen. Positionsbereinigungen könnten bei einigen Werten allerdings für Impulse sorgen, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. So könnten Fondsmanager ihre Depots aufhübschen, in dem sie Werte kaufen, die in den vergangenen Monaten besonders gut gelaufen seien.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.835,25

Dax-Future

15.861,00

EuroStoxx50

4.287,98

EuroStoxx50-Future

4.282,50

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

36.302,38 +1,0 Prozent

Nasdaq

15.871,26 +1,4 Prozent

S&P 500

4.791,19 +1,4 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

29.069,16 +1,4 Prozent

Shanghai

3.619,42 +0,1 Prozent

Hang Seng

23.235,43 +0,1 Prozent