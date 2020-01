Dax höher erwartet - Rekord im Visier

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten und Kurs auf eine neue Bestmarke nehmen.

Am Donnerstag war er 1,3 Punkte fester bei 13.495,06 Zählern aus dem Handel gegangen und lag zeitweise nur noch 70 Punkte unter seinem Rekordhoch vom Januar 2018.

Für Kauflaune sorgt die Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Gesprächsstoff ist zudem der Termin für die Unterzeichnung eines ersten Teilabkommens zwischen China und den USA: Der chinesische Vizeministerpräsident Liu He soll dafür kommende Woche in die USA reisen. Anschließend sollen die Gespräche über ein umfassendes Handelsabkommen in die nächste Runde gehen.

Daneben rücken zunehmend Konjunkturdaten in den Mittelpunkt. Am Nachmittag werden die Arbeitsmarktdaten aus den USA erwartet. Experten gehen davon aus, dass im Dezember weniger neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen wurden als im Vormonat. Sie erhoffen sich aus den Daten Aufschluss über den weiteren Kurs der Geldpolitik.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.495,06

Dax-Future 13.532,50

EuroStoxx50 3.795,88

EuroStoxx50-Future 3.795,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 28.956,90 +0,7 Prozent

Nasdaq 9.203,43 +0,8 Prozent

S&P 500 3.274,70 +0,7 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei 23.836,34 +0,4 Prozent

Shanghai 3.086,63 -0,3 Prozent

Hang Seng 28.589,70 +0,1 Prozent