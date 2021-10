Dax höher erwartet - Tech-Bilanzen im Blick

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung einer neuen Welle von Firmenbilanzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher starten.

Am Montag hatte er ein knappes halbes Prozent im Plus bei 15.599,23 Punkten geschlossen. Auch an der Wall Street kam Kauflaune auf. Der Dow Jones und der S&P 500 verbuchten erneut Höchststände.

Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer auf die Google-Mutter Alphabet und den Software-Konzern Microsoft, die ihre Geschäftszahlen nach US-Börsenschluss vorlegen. Außerdem öffnen der Deutsche Post-Rivale UPS und der Siemens-Konkurrent General Electric ihre Bücher. Diesseits des Atlantiks legen unter anderem die Schweizer Bank UBS, der französische Mobilfunker Orange sowie der Hochtief-Großaktionär ACS Ergebnisse vor. "Die an der Wall Street vorgelegten Bilanzen zeigten bislang, dass die Unternehmen zumindest noch recht gut mit steigenden Preisen für Vorprodukte und Rohstoffe und den andauernden Lieferengpässen zurechtkommen", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Diese Botschaft erhoffen sich Anleger jetzt auch von der deutschen Berichtssaison."

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.599,23

Dax-Future

15.632,00

EuroStoxx50

4.188,31

EuroStoxx50-Future

4.184,50

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

35.741,15 +0,2 Prozent

Nasdaq

15.226,71 +0,9 Prozent

S&P 500

4.566,48 +0,5 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

29.111,46 +1,8 Prozent

Shanghai

3.614,26 +0,1 Prozent

Hang Seng

26.037,43 -0,4 Prozent