Dax höher erwartet - Ukraine weiter im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten.

Börsianer fragen sich allerdings, wie es nach dem Schock über die russische Invasion in die Ukraine weitergeht. Experten rechnen mit anhaltend hohen Kursausschlägen. Am Donnerstag hatte der Dax vier Prozent tiefer bei 14.052 Punkten geschlossen. Anleger waren vor allem aus russischen Vermögenswerten geflohen: Der Moskauer Leitindex RTS brach um knapp 40 Prozent ein. Am Freitag soll der Vormittagshandel an der Moskauer Börse geschlossen bleiben.

Auch die Entwicklung an den Rohstoffbörsen werden Anleger fest im Blick behalten, nachdem der Ölpreis erstmals seit 2014 über 100 Dollar je Fass geklettert war.

Zudem stehen Firmenbilanzen an, unter anderem legt der Dax-Konzern BASF Zahlen vor. Auskunft über die Laune der Verbraucher werden entsprechende europäische Barometer liefern. Experten erwarten für Februar einen Wert von minus 8,8 Punkten. Außerdem stehen die US-Konsumausgaben auf dem Terminplan. Hier sagen Analysten einen Anstieg um 1,5 Prozent voraus, nach einem Rückgang von 0,6 Prozent im Vormonat. Die Kauflaune der Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.052,10

Dax-Future

14.323,00

EuroStoxx50

3.829,29

EuroStoxx50-Future

3.907,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.223,83 +0,3 Prozent

Nasdaq

13.473,59 +3,3 Prozent

S&P 500

4.288,70 +1,5 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

26.478,03 +2,0 Prozent

Shanghai

3.451,16 +0,6 Prozent

Hang Seng

22.816,06 -0,4 Prozent