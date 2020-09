Dax höher erwartet - US-Arbeitsmarkt im Blick

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung wichtiger Konjunkturdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Am Dienstag hatte er knapp im Plus bei 12.974,25 Zählern geschlossen.

Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer auf die US-Beschäftigtenzahlen der privaten Arbeitsagentur ADP am Nachmittag (MESZ). Sie liefern einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag. Experten erwarten den Aufbau von 950.000 Stellen. Das wäre mehr als fünf Mal so viel wie im Vormonat. Daneben beobachteten Investoren weiterhin die Entwicklung des Euro. Nachdem er am Dienstag erstmals seit zweieinhalb Jahren die Marke von 1,20 Dollar übersprungen hatte, notierte er am Mittwochmorgen bei rund 1,19 Dollar. Die Stärke der Gemeinschaftswährung mindert die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte heimischer Firmen auf dem Weltmarkt. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 12.974,25 Dax-Future 13.034,00 EuroStoxx50 3.277,58 EuroStoxx50-Future 3.287,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 28.645,66 +0,8 Prozent Nasdaq 11.939,67 +1,4 Prozent S&P 500 3.526,65 +0,8 Prozent Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung Nikkei 23.193,10 +0,2 Prozent Shanghai 3.393,72 -0,5 Prozent Hang Seng 25.039,88 -0,6 Prozent