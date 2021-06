Dax höher erwartet - US-Arbeitsmarkt im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zu Fronleichnam wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Mittwoch hatte er 0,2 Prozent im Plus bei 15.602,71 Punkten geschlossen. An der Wall Street hatten sich die Investoren nach der Veröffentlichung des Konjunkturberichts der US-Notenbank Fed mit größeren Engagements zurückgehalten. Dem so genannten Beige Book zufolge gewinnt die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise an Fahrt. Anleger fürchten eine baldige Straffung der ultralockeren US-Geldpolitik, sollten spürbare weitere Fortschritte auf dem Weg zu Vollbeschäftigung und Preisstabilität erreicht werden. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,1 Prozent höher auf 34.600 Punkten.

Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer am Donnerstag auf die US-Beschäftigtenzahlen der privaten Arbeitsagentur ADP, die wegen des US-Feiertags am Montag einen Tag später als üblich veröffentlicht werden. Analysten erwarten für Mai die Schaffung von 650.000 Jobs nach einem Zuwachs von 742.000 Stellen im Vormonat. Die Zahlen geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag.

Diesseits des Atlantik stehen die Stimmungsbarometer der deutschen und europäischen Einkaufsmanager auf dem Programm. In beiden Fällen rechnen Experten mit Werten auf dem Niveau des Vormonats.

Unter den Einzelwerten dürfte BASF im Fokus stehen. Der Chemiekonzern erwägt einem Medienbericht zufolge zusammen mit dem Finanzinvestor Clayton Dubilier & Rice (CD&R) einen milliardenschweren Verkauf des Spezialchemieunternehmens Solenis. Zudem würde ein Börsengang von Solenis geprüft.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.602,71

Dax-Future

15.608,00

EuroStoxx50

4.088,50

EuroStoxx50-Future

4.089,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.600,38 +0,1 Prozent

Nasdaq

13.756,33 +0,1 Prozent

S&P 500

4.208,12 +0,1 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei

29.077,49 +0,5 Prozent

Shanghai

3.616,17 +0,5 Prozent

Hang Seng

29.171,41 -0,4 Prozent