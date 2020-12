DAX: Hoffnungen halten Indizes hoch

Die abgelaufene Handelswoche konnte der deutsche Leitindex latent schwächer abschließen, größere Impulse blieben bislang jedoch aus. Trotz schwächerer US-Arbeitsmarktdaten trotzen die Aktienmärkte weiterhin den negativen Impulsen.

Der Fokus in dieser Woche richtet sich zweifelsfrei auf die bevorstehende Notenbanksitzung der Fed und EZB, die möglicherweise frische Impulse setzen können. Der starke Euro drückt allerdings auf die Stimmung, das könnte noch zur Belastungsprobe für exportorientierte Unternehmen in der Eurozone werden. Insbesondere das Thema Brexit steht unmittelbar im Fokus der Anleger, die Gespräche sind immer noch festgefahren, eine Einigung scheint weit entfernt zu sein.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zunächst neutral in die neue Handelswoche starten, als Belastung könnte sich kurzfristig allerdings eine Verschärfung der Corona-Regeln erweisen. Doch die feste Tageskerze vom Freitag stimmt auf einen wohlwollenden Wochenstart zuversichtlich, oberhalb eines Kursniveaus von mindestens 13.335 Zählern könnte einen erneuten Anlauf auf die Septemberhochs bei 13.460 Punkten starten. Aber erst darüber wird tatsächlich ein Lauf zurück zu den Allzeithochs aus Anfang 2020 bei 13.795 Punkten wahrscheinlich.

Sollte der DAX-Index dagegen unter seine Vorwochentiefs von 13.225 Punkten abrutschen, käme dies einem kurzfristigen Verkaufssignal in Richtung 13.151 Punkten gleich. Darunter findet das Barometer um den EMA 50 bei 12.929 Zählern eine weitere Unterstützung vor.

Erste Wirtschaftsdaten trafen bereits in der Nacht zum Montag mit Chinas Handelsbilanzsaldo aus November sowie Japans Index der Frühindikatoren per Oktober ein. In wenigen Minuten stehen frische Daten zur Erzeugung im produzierenden Gewerbe aus Oktober Deutschlands an, um 9:30 Uhr meldet sich Großbritannien mit seinem Halifax-Hauspreisindex für den Monat November zurück. Nur eine Stunde später folgt der Sentix-Konjunkturindex per Dezember der Eurozone.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.300 // 13.341 // 13.420 // 13.460 // 13.500 // 13.609 Unterstützungen: 13.200 // 13.151 // 13.000 // 12.929 // 12.880 // 12.764

