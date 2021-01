DAX im Big Picture - Das war der Januar 2021

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 13.432,87 Pkt (XETRA)

Seit Anfang 2018 ist der deutsche Leitindex bei 13.600 Punkten gedeckelt, unterhalb der Barriere von 13.600 Punkten fährt der Index seit 2 Jahren Achterbahn. Seit Dezember 2020 bewegt sich der Index wieder direkt im Bereich der 13.600. Zum Ende des Januars lässt sich feststellen, dass ein Ausbruch nicht gelungen ist. Es fehlt bisher der Wille, die Dynamik, die Käufe, um den Index relevant über 13.600 Punkte zu tragen. Gut möglich, dass der deutsche Leitindex im Februar sich an der 13.600 die Zähne ausbeißt, sich festfährt, nach unten abprallt, volatiler und unruhig verläuft und korrigiert.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)