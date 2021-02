DAX im Blick mit der Inflation im "Nacken", Gold, Rekorde bei Deutsche Boerse, Delivery Hero

Replaced by the video

In dem Zusammenhang sprechen wir über Inflation und die Verbraucherpreise von gestern. In Deutschland waren diese stark angestiegen, in den USA unverändert. Dennoch gab es starke Kursreaktionen. Auch der #Goldpreis ist hierzu spannend.

Kann der DAX heute die 14.000 wieder in Augenschein nehmen?

Quartalszahlen gab es ebenso. Hier sprechen wir über das boomende Geschäft bei der Deutschen Börse. Gerade in 2020 haben viele Privatanleger die Börse (neu) entdeckt und viel gehandelt. Dies bestätigen auch die Zahlen aus der Broker-Landschaft.

Die #Aktien der Deutschen Börse waren dennoch leicht im Minus, weil die Dividende unter den Erwartungen lag.

Ebenfalls stark präsentierte sich die Bilanz bei Delivery Hero. Ein Rekordgewinn kann hier das erfolgreiche Geschäftsjahr krönen. Kann dieser Trend auch nach dem Lockdown gehalten werden? Darüber sprechen wir auch aus persönlicher Sicht.

