DAX im Korrekturmodus? 2 Top-Aktien, die du im Auge behalten solltest!

Der DAX ist zum Wochenbeginn im Korrekturmodus. Sorgen rund um den Ukraine-Konflikt stehen dabei im Vordergrund. Ohne Zweifel eine Belastung, wobei es nicht nur wirtschaftliche Aspekte gibt, die dabei vordergründig sein sollten.

Aber jede Korrektur ist auch eine Chance. Riskieren wir heute daher einen Blick auf Zalando und Fresenius, die für mich einen näheren Blick verdient haben. Insbesondere wenn die Kurse noch preiswerter werden, sehen diese Chancen durchaus sehr, sehr günstig aus.

DAX -Korrektur führt zu weiterem Discount?

Die Zalando-Aktie hat im DAX einen unglücklichen Start seit der Indexerweiterung hingelegt. Der Tech-Sell-Off hat die Anteilsscheine von über 100 Euro bis auf momentan ca. 60 Euro heruntergedrückt. Wenn durch den Ukraine-Konflikt der Abverkauf weitergeht, so werden die Bewertungen vielleicht noch preiswerter.

Wie auch immer: Die Zalando-Aktie wird derzeit mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 16,3 Mrd. Euro bewertet, was für Europas führenden Modeversandhändler schon jetzt sehr preiswert ist. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis, das so ca. bei 1,5 liegt, können wir diesen Discount auch fundamental weiterhin griffiger machen. Zumal der E-Commerce-Akteur eigentlich inzwischen ein profitables Niveau erreicht hat. Auf Basis der 2020er-Zahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Moment schließlich bei gerade einmal 66.

Natürlich sind diese Werte nicht objektiv sehr, sehr günstig. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Wachstumsgeschichte bei Zalando noch längst nicht ausgereizt ist. Bis zum Ende des Jahres 2024 möchte der E-Commerce-Akteur auf ein Warenvolumen von 30 Mrd. Euro kommen, was noch sehr viel Wachstumspotenzial beinhalten dürfte. Eine Korrektur im DAX schafft jetzt erneut die Chance, günstiger bei dem E-Commerce-Riesen einen Fuß in die Tür zu stellen.

Fresenius ist weiterhin eine Value-Perle und ein Dividendenaristokrat mit einem defensiven, zeitlosen Geschäftsmodell. Auch ohne Korrektur im DAX ist die fundamentale Bewertung preiswert. Eigentlich stagniert die Aktie des Gesundheitskonzerns seit Jahren mehr oder minder dort, wo sie jetzt ist. Wobei sich das Minus innerhalb dieses Zeitfensters sogar auf 23 % beläuft, in fünf Jahren hat die Aktie 51 % ihres Wertes eingebüßt.

Kann ein Dividendenaristokrat noch preiswerter werden? Ja, der Corona-Crash hat gezeigt: Das ist möglich. Mit derzeit ca. 2,44 % Dividendenrendite und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 12 ist die Bewertung jedoch durchaus preiswert. Im Geschäftsjahr 2021 hat es aller Voraussicht nach sogar wieder ein Ergebniswachstum gegeben.

Ob die Fresenius-Aktie den DAX in den nächsten ein bis drei Jahren anführen wird, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was ich jedoch sehe, ist, dass die Aktie schon heute preiswert ist und mit einem soliden, zeitlosen Geschäftsmodell langfristig echte Gewinnrenditen ermöglichen kann. Sowie wachsende Dividenden, die Teil dieses attraktiven Gesamtpaketes sind.

Der Artikel DAX im Korrekturmodus? 2 Top-Aktien, die du im Auge behalten solltest! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Fresenius und Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando und empfiehlt Fresenius.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images