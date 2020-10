Dax im Plus erwartet - Kein Handel an Tokios Börse wegen Systempanne

Der Dax wird heute mit einem guten Start erwartet. Eine technische Panne sorgt für Stillstand an der Börse in Tokio, an anderen asiatischen Börsen ist Feiertag. So bleibt nur der Blick auf die Wall Street. Und Bayer will mehr sparen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE000BAY0017, XC0009692440, JP9010C00002,