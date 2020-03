DAX im Schleichgang

Ein Blick auf die Anzeigetafel der Finanzmärkte offenbart viele grüne Vorzeichen, lediglich der Euro zum US-Dollar und Bitcoin sowie deutsche Staatsanleihen befinden sich im negativen Bereich. Trotzdem lässt sich keine nachhaltige Erholungsbewegung beim deutschen Leitindex feststellen, dieser kriecht viel mehr vor sich hin, als dass klare Impulse der Bullen zu erkennen wären.

Daher kann unter anderem aus technischer Sicht keine nachhaltige Kursbewegung gen Norden für den DAX-Index abgeleitet werden, lediglich eine technische Gegenreaktion zunächst in den Bereich von 12.272 Punkten, darüber an die mittelfristige Hürde von 12.500 Punkten ist in begrenztem Maße möglich. Auch wenn die Notenbanken wieder die Geldschleusen öffnen, der Bekämpfung des Corona-Virus und dessen Folgen wird dies vorerst nur wenig nutzen. Positive Effekte dürften sich erst sehr viel später einstellen.

Aus technischer Sicht werden der aktuellen Erholung daher bessere Chancen für ein erneutes Short-Investment mit anschließend frischen Verlaufstiefs zugeschrieben. Für den DAX-Index bedeutet dies mögliche Abgaben zurück auf das Niveau der Augusttiefs bei 11.226 Punkten, darunter könnte noch einmal der Unterstützungsbereich aus Ende 2018 um 10.279 Punkten zum Tragen kommen.

Weitere Wirtschaftsdaten werden ab 15:45 Uhr mit dem Markit-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor der US-Amerikaner aus dem Monat Februar fortgesetzt, nur 15 Minuten später folgt der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Um 16:30 Uhr werden die wöchentlichen Rohöllagerbestände der USA durchgegeben, um 20:00 Uhr steht die Veröffentlichung des Beige-Books der Fed auf der Agenda.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.200 // 12.367 // 12.500 // 12.593 // 12.682 // 12.786 Unterstützungen: 12.000 // 11.878 // 11.625 // 11.551 // 11.412 // 11.226

