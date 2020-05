DAX im Sog der Streithähne

Das beherrschende Thema der Börsen in 2018/2019 war der Streit zwischen den USA und China, nun ist dieses Thema wieder auf die Tagesordnung dieser Woche gerückt. Die USA haben sich auf China eingeschossen und schieben Ihnen die Schuld an der weltweiten Pandemie zu, mögliche Strafzölle führten zu weltweiter Verunsicherung an den Handelsplätzen.

Während der deutsche Leitindex DAX um 3,64 Prozent im regulären Handel nachgab, konnten sich die Ölpreise weiter erholen. Doch der Trendbruch beim heimischen Index ist nicht zu leugnen, weitere Abgaben könnte noch folgen und unterhalb von 10.500 Punkten für Abgaben auf die markante Unterstützung der letzten Wochen bei 10.250 Punkten sorgen. Im weiteren Verlauf wird weiter ein Rücklauf zurück an 9.500 Punkte favorisiert.

Doch wie man in den Jahren 2018/2019 auch gut beobachten konnte, schlugen sich die Märkte während des Handelsstreits zwischen den USA und China vergleichsweise gut, US-Indizes konnten ihre Talfahrt kurzzeitig stoppen und gingen nahezu unverändert aus dem Handel. Trotzdem ist das noch kein Grund zum Jubeln, beim DAX müsste das Niveau von mindestens 11.266 Punkten überwunden werden, damit weiteres Aufwärtspotenzial zurück zum 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 11.678 Punkten freigesetzt werden kann. Damit dürfte auch die Anfang März gerissene Kurslücke vollständig geschlossen werden.

Feiertagsbedingt blieben die Börsen in Japan, China und Südkorea heute geschlossen. Erste Wirtschaftsdaten aus dem europäischen Wirtschaftsraum beginnen ab 8:45 Uhr mit Frankreichs Staatshaushalt aus März, gefolgt von Spaniens Arbeitslosenzahl aus April. Um 10:30 Uhr stößt Großbritannien mit Daten zum Einkaufsmanagerindex aus dem Dienstleistungssektor per April hinzu, eine halbe Stunde später folgen europaweite Erzeugerpreise aus März. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Zahlen zum Handelsbilanzsaldo aus März und den Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche um 14:55 Uhr dazu.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10.578 // 10.820 // 11.032 // 11.107 // 11.235 // 11.500 Unterstützungen: 10.427 // 10.250 // 10.100 // 10.000 // 9.955 // 9.840

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.