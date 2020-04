Dax im Talfahrt-Modus - Firmen werfen Gewinnziele über Bord

Frankfurt (Reuters) - Nach der jüngsten Erholungsbewegung hat sich die Stimmung der Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte wieder deutlich eingetrübt.

Der Dax verlor 3,3 Prozent auf 9604 Punkte. "Die Börsen sind wieder im Talfahrt-Modus", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Angesichts der immer negativeren Prognosen für die Wirtschaft werden auch die Börsenprognosen wieder negativer."

Die Coronavirus-Pandemie zwingt immer mehr Unternehmen zur Rücknahme ihrer Gewinnziele. Aktien des Versicherers Münchener Rück gaben nach kassierter Prognose um knapp fünf Prozent nach, ebenso die Papiere von Continental. Die Titel von Bilfinger sackten um acht Prozent ab.

Auch an den asiatischen Börsen kochten wegen der Coronavirus-Pandemie zu Beginn des neuen fiskalischen Geschäftsjahres erneut Rezessionsängste hoch. Die Wall Street hatte angesichts der immer schneller um sich greifenden Coronavirus-Pandemie ebenfalls im Minus geschlossen. Anleger warten vor allem auf die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP am Nachmittag (MEZ), die einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag liefern werden. Experten rechnen für März mit einem Abbau von 150.000 Stellen, nachdem im Vormonat noch 183.000 neue Jobs geschaffen worden waren.