DAX - In neutraler Stellung unter 15.800 Barriere

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.519,13 Pkt (XETRA)

Zuletzt wurde der blaue EMA50 kurzzeitig nach unten gerissen, ebenso die Unterstützung bei 15.300 Punkten. Der Kurs konnte aber rasch nach oben zurückschnappen. Ergo: Bisher kein Wechsel von mehrmonatig bullisch auf bärisch. Sondern Wechsel einfach auf derzeit unterhalb der 15.800 Punkten neutral.

Die Kursturbulenzen am festlandchinesischen Aktienmarkt (Shanghai) haben bisher keine kurstechnischen Auswirkungen auf den deutschen Aktienmarkt. Anbei der direkte Vergleich der Kursverläufe von DAX, Dow Jones Shanghai und Nikkei225 seit Jahresbeginn 2021.

DAXvsNikkeivsChina

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)