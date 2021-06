Dax in Rekordlaune – UBS-Analysten nennen Kurszenarien

Der Dax startet die neue Woche gleich mit einem weiteren Rekordhoch. Nachdem der Leitindex wochenlang nicht über die Marke von 15.500 Punkten hinausgehen konnte, notiert er nun deutlich über der Marke von 15.700 Zählern.

Die UBS sieht für den Dax die Chance auf einen weiteren Ausbruch über sein Rekordhoch. Dieses steht aktuell bei genau 15.798 Punkten. Schon in dieser Woche könnten weitere Rekorde folgen, so die Prognose der Charttechniker der schweizerischen Großbank in einer Studie am Montag. Auf der Unterseite werde die Luft allerdings dünner.

Über der derzeitigen Bestmarke wären weitere Zugewinne bis 15.850 Punkte die Folge, hieß es. Gleichzeitig warnen die Experten vor einer deutlichen Korrektur auf diesem Niveau. Die 16.000er-Marke wäre dann erreichbar, wenn der Index die Hürde bei 15.850 Punkten hinter sich lasse. Für den Fall, dass der Dax unter 15.600 Punkte rutsche, könnte dies eine kleine Verkaufswelle nach sich ziehen und den Index zunächst direkt unter 15.501 Punkte sinken lassen.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Imagentle / Shutterstock.com

