DAX Index rutscht weg, Trump twittert wieder!

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 13.052,95 Pkt (XETRA)

Die US Indizes knicken deutlich ein, ebenso der DAX XETRA-nachbörslich. Im DAX läuft ein Korrekturbewegung auf den stark dynamischen Aufwärtsimpuls der Vortage. Die charttechnische Einschätzung einer mittelfristigen Aufwärtsbewegung in Richtung des Projektionsziels bei 14.722 Punkten hat weiter Bestand. Kursbewegungen sind gekennzeichnet durch Actio vs Reactio, Einatmen vs Ausatmen, Anstieg vs Rücklauf. Kurzfristig sehen wir eine Rücklaufbewegung.

Neue Impulse erhoffen sich Anleger weiter von der Geldpolitik der Notenbanken. Am zweiten Tag des EZB-Forums diskutieren EZB-Präsidentin Lagarde und Fed-Chef Powell. Viele Streitpunkte gibt es nicht, denn beide Notenbanken haben darauf hingewiesen, dass es für längere Zeit bei dem ultraexpansiven Kurs bleiben wird und es sogar weitere Lockerungen geben könnte. Fed-Präsident Powell bezeichnete die hohe Wirksamkeit des Impfstoffes von Pfizer und BioNTech als eine Nachricht, die sich mittelfristig positiv auswirken werden. Die US-Erholung verlaufe schneller und stärker als erwartet, so Powell. EZB-Präsidentin Lagarde betonte, dass man etwas weniger Unsicherheit als bisher sehe, dass die Nachrichten über den Impfstoff aber auch nicht überbewertet werden sollten. Erst gestern noch warnte die EZB in Person von Lagarde vor einer schweren Rezession. “Entscheidend ist, dass es lange genug günstige Finanzierungsbedingungen gibt“, sagte sie. Andernfalls könne aus einer “Ausnahmerezession“ eine “konventionelle, sich selbst verstärkende Rezession“ werden.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)