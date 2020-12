DAX: Index schnuppert an Rekordmarke

Obwohl es im gestrigen Handel nicht ganz für einen Test der Rekordstände aus Anfang 2020 gereicht hatte, fehlte nicht mehr viel bis dahin. Im heutigen Handel könnte es aber so weit kommen, allerdings verunsichert ein klein wenig der Spinnimng-Top-Kerze vom gestrigen Tag.

Häufig kommt eine derartige Tageskerze am Ende eines Trends vor, in diesem Fall könnte die nächste Kursbewegung abwärts gerichtet sein. Dies würde für den Deutschen Aktienindex Abschläge zunächst auf ein Niveau von 13.600 Punkten bedeuten, womit die zuletzt gerissene Kurslücke geschlossen werden dürfte. Darunter findet der Index bei 13.460 Punkten einen weiteren Support vor, der wieder Käufer vermehrt anlocken dürfte. Insbesondere Schnäppchenjäger sind in diesem Bereich zu vermuten.

Anschließend könnten dann die Allzeithochs bei 13.795 Punkten in Angriff genommen werden, mittelfristige Ziele aus der Auswertung seit Anfang September lassen sich sogar bei 14.500 Punkten für den DAX ableiten. Im Bereich der Rekordstände muss jedoch mit erhöhter Volatilität gerechnet werden.

Ein Hinweis vorweg, heute ist der letzte dreifache Verfallstermin an den Terminbörsen (Hexensabbat) für dieses Jahr. Erste Wirtschaftsdaten dagegen trafen bereits in der Nacht zum Freitag mit Japans Veröffentlichung der geldpolitischen Entscheidung ein, zugleich wurden Verbraucherpreise (Kernrate) per November gemeldet. In Deutschland geht es mit der Zahl der Insolvenzen aus September einschließlich Trendindikator per November weiter, Erzeugerpreise aus November folgen nur wenig später.

Um 10:00 Uhr wird das EZB-Leistungsbilanzsaldo per Oktober (saisonbereinigt) durchgegeben, um 10:00 Uhr sollte sich der Fokus auf das Ifo-Institut richten, es werden der Geschäftsklimaindex, die Geschäftslage und die Geschäftserwartungen für den aktuellen Monat vorgelegt. Zur Mittagszeit meldet Großbritannien seinerseits Zahlen zum CBI-Index Erwartungen und Industrieaufträge aus Dezember, ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit ihrem Leistungsbilanzsaldo aus Q3 dazu.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.700 // 13.725 // 13.790 // 13.945 // 14.000 // 14.121 Unterstützungen: 13.600 // 13.525 // 13.460 // 13.416 // 13.362 // 13.300

