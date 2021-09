DAX (intraday) - Ausverkauf am Dienstag! Die Bären sind zurück!

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.284,64 Pkt (XETRA)

Über mangelnde Action im Deutschen Aktienindex kann man sich derzeit absolut nicht beschweren. Bereits seit vorletzter Woche hat die Volatilität deutlich zugenommen. Erst bricht der Index nach dem letzten Verfallstermin (Hexensabbat) um fast 800 Punkte ein, dann folgt eine 700-Punkte umfassende Erholung und seit gestern schmiert der Dax wieder ab. Allein heute verliert dieser über 300 Punkte und notiert ca. 20 Minuten vor Handelsschluss 1,93 % im Minus.

Bewegung haben wir, aber…

Der Dax sorgt seit April aber wirklich auch an allen Fronten dafür, „dass sich Trader ärgern“. Über mangelnde Bewegung kann man sich derzeit definitiv nicht beschweren. Dabei verfällt man momentan sogar ins andere Extrem. Der heutige Abverkauf war dafür ein Paradebeispiel, denn eigentlich hat es im Ausverkauf an Unterstützungen nicht gemangelt. Aber weder bei 15.500 Punkten noch um 15.360 Punkte kam es zu deutlichen Gegenbewegungen. Stattdessen gab der Index fast jede Stunde nach und Erholungen fielen nur relativ klein aus. Dies ist umso nervenaufreibender, wenn man bedenkt, dass der Index in der letzten Woche hochdynamisch gestiegen ist. Die dortigen Käufer sind sicher nicht davon ausgegangen, dass man jetzt auf der anderen Seite genau das gleiche Tempo an den Tag legt. Aber genau das passiert gerade.

Viel Spielraum für alle möglichen Szenarien!

Die Volatilität bringt aus prognostische Sicht ein Problem mit: entscheidende Handelsmarken liegen immer weiter vom aktuellen Kursniveau entfernt. Für morgen hätten wir beispielsweise bei 15.360/435 Punkten eine Konsolidierungszone und damit einen potentiellen Widerstandsbereich. So richtig schwerwiegend ist dieser aber nicht. Etwas anders sehe es da schon im Bereich bei 15.500 Punkten aus. Dort jedoch einen bullischen Trigger zu platzieren, macht einfach keinen Sinn. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau müsste der Index 230 Punkte steigen, nur um den Trigger zu erreichen. Dann erst Long zu gehen, ist zumindest im Sinne eines Intraday-Tagesausblicks Nonsens.

Was damit aus prognostischer Sicht bleibt, ist eine abwartende Haltung in einem korrektiven Umfeld. Momentan besteht die Möglichkeit, in den nächsten Tagen den Supportbereich bei 15.000 Punkten erneut zu testen. Sollte es zu zwischenzeitlichen Erholungen kommen, könnte man kurzfristig auf die angesprochene Liquiditätszone beginnend ab ca. 15.360 Punkten achten. Bullische Strukturen müssten sich hingegen erst noch ausbilden.

Fazit: der Dax könnte sich morgen etwas stabilisieren, dürfte idealerweise aber eher im bärischen Umfeld bleiben. Letztlich wäre eine Fortsetzung der Korrektur zu erwarten. Vorsichtig bin ich jedoch beim Abschätzen der Volatilität. Im für die Bären besten Fall werden Erholungen nur sehr klein ausfallen, technisch gesehen wäre es jedoch aber auch unproblematisch, beispielsweise 15.435 Punkte anzulaufen.

DAX Intraday

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)