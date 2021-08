DAX (intraday) - Eine starke Woche macht Lust auf mehr!

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.964,80 Pkt (XETRA)

Nach einem wirklich sehr guten Lauf der Bullen in den letzten Tagen kommt es im Deutschen Aktienindex kurz vor dem Wochenende und ausgehend von einem neuen Allzeithoch bei 16.030 Punkten doch noch zu spürbaren Gewinnmitnahmen. Mit diesen schmilzt das heutige Plus und gut 20 Minuten vor Handelsschluss liegt der Dax nur noch 26 Punkte über seinen Schlusskurs von gestern.

Trotz der am Nachmittag aufkommenden Schwäche präsentiert sich der Dax im Stundenchart immer noch bullisch. Nachdem die Kurse mit dem Ausbruch über 15.800 Punkte nur gestiegen sind, kann man sich jetzt auch eine mehrstündige Abwärtsbewegung leisten. Dabei ist der Preisbereich von 15.965-15.920 Punkten bereits für eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends gut. Kann dieser Supportbereich noch nicht genutzt werden, folgt im Bereich von 15.885 Punkten eine weitere Unterstützungszone. Letztlich wäre in diesem Zusammenhang natürlich auch der Bereich um 15.800 Punkte zu nennen, wobei ein direkter Rückfall auf diese Marke schon für ein wenig Unbehagen sorgen würde. Unmöglich ist dies aber natürlich nicht.

The trend is your friend

Wochenlang konsolidierte der Dax unterhalb von 15.800 Punkten seitwärts. Mit den Kursgewinnen in dieser Woche könnte nun der Knoten geplatzt sein. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht eine gute Chance, dass der Index sein Allzeithoch noch nicht gesehen hat. Je nach Definition ergeben sich aus der Range vom Juni und Juli noch offene Ziele bei 16.100 und sogar 16.300 Punkten, die in der nächsten Woche abgearbeitet werden könnten. Kleinere Korrekturen sind dabei inklusive.

DAX - Intraday

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)