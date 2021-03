DAX (intraday) - Kommt es morgen zum großen Knall?

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 14.562,23 Pkt (XETRA)

Der Aufwärtstrend im Deutschen Aktienindex läuft und auch im heutigen Handel schaffte es unser Leitindex auf ein neues Allzeithoch. Die ganz große Action blieb jedoch aus. Am Morgen war die relative Ruhe verständlich, denn die Marktteilnehmer warteten auf die EZB-Zinsentscheidung am Nachmittag. Mit dieser schaffte es der Index anschließend zwar noch einmal auf ein neues Allzeithoch, der große Sprung blieb aber auch hier aus. Gut 15 Minuten vor Handelsschluss notiert der Dax bei 14.568 Punkten und liegt damit 0,20 % im Plus.

Mit Blick auf den morgigen Handel bleibt die Ausgangsbasis im Deutschen Aktienindex die gleiche wie in den Tagen zuvor. Wir haben einen intakten Aufwärtstrend, der seine Mindestziele bereits erreicht hat. Was wir jetzt nach oben sehen, ist ein Bonus, den die Bullen gerne annehmen. Dabei wären weitere Gewinne auf 14.625 Punkte und darüber hinaus möglich. Im größeren Bild können wir auch den 15.000er Preisbereich anlaufen.

Wenn die Pflicht im Dax erfüllt ist, freuen wir uns natürlich über die Kür. Wir müssen uns jedoch vor Augen halten, dass der Index jederzeit korrigieren könnte. Dabei wären Abgaben auf 14.400 Punkte problemlos möglich. Sollte es innerhalb der Korrektur sogar etwas schwungvoller zur Sache gehen, könnte auch ein Pullback auf 14.150 Punkte folgen. Auf Basis des momentan nachlassenden Momentum in der Aufwärtsbewegung sollten wir uns auf dieses Szenario zumindest vorbereiten, auch wenn dafür noch keine konkreten Anhaltspunkte vorliegen.

DAX - Intraday

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)