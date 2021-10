DAX (intraday) - Schwacher Start in den Oktober, aber...

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.122,31 Pkt (XETRA)

Der erste Handelstag im Oktober geht zu Ende und es sieht danach aus, als wird der Dax diesen mit einem Minus beenden. Gut 30 Minuten vor Handelsschluss liegt der deutsche Leitindex 132 Punkte bzw. 0,85 % unter seinem Schlusskurs von gestern. Dieses Minus hat der Index sowohl seiner schwachen Eröffnung, aber auch den am Nachmittag zurückkehrenden Verkäufern zu verdanken. Diese nutzten die morgendliche Erholung in den Widerstandsbereich bei 15.250 Punkte, um erneut zu verkaufen. Ein neues Tagestief blieb am Nachmittag aber aus, womit es dann doch nicht ganz so schlimm wurde, wie es heute früh mit der sehr schwachen Eröffnung kurzzeitig aussah.

Das Tauziehen beginnt!

Mit dem heutigen Tagestief dürfte auch der Gong für eine entscheidende Runde im Dax-Gerangel ertönt sein. Der Index hätte noch ein offenes Korrekturziel bei 14.800 Punkten, während der gesamte Preisbereich bis dahin als Unterstützung fungiert. Es wäre also nicht überraschend, wenn es in den nächsten Tagen in diesem Preisbereich zu einem Wechselspiel kurzfristiger Verkaufswellen und zwischenzeitlicher Erholungen kommt. Übergeordnet wäre das als Versuch zu werten, die Korrektur der letzten Wochen zu beenden und den eigentlich saisonal starken Monat Oktober für den Start einer neuen Kaufwelle zu nutzen.

Ob man damit durchkommen wird, bleibt aber abzuwarten. Dauert der Bodenbildungsprozess zu lange oder die Kurse fallen nachhaltig unter 14.750 Punkte zurück, könnte die Stimmung kippen. Es wäre dann sogar möglich, dass sich die laufende Korrektur beschleunigt.

Fazit: kurzfristig bleibt der Dax unterhalb von 15.270 Punkten bärisch. Mit der Nähe zum großen Unterstützungsbereich dürften jedoch auch Shortpositionen einem spürbaren Risiko unterliegen, da ich persönlich mit einem Tauziehen zwischen Bullen und Bären in den nächsten Tagen rechne. Risikofreudige und aktive Trader könnten also durchaus auf Bottomfishing-Tour gehen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)