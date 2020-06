DAX: Investoren trauen dem Braten nicht

Weiterhin beherrscht das Thema rund um Corona das Handelsgeschehen an den Börsen, zu dem gesellen sich massive Stimuli der Notenbanken und Regierungen. Diese Gemengelage hält die Märkte in Atem und führt zu hoher Volatilität an den Handelsplätzen. Anleger in den USA zogen im gestrigen späten Handel die Notbremse und schickten deren Indizes in die Verlustzone.

Gleiches Schicksal dürfte dem DAX am Donnerstagmorgen bevorstehen, das Barometer wird sichtlich tiefer erwartet und derzeit auf einen Wert von 12.300 Punkten taxiert. Darüber hinaus entfaltet das kürzlich aufgestellte Island-Gap beim Dow Jones Index sowie S&P 500 seine Wirkung, Investoren zogen sich dezent zurück und könnten eine neuerliche Verkaufswelle vorbereiten. Nach technischen Maßstäben steht diese ohnehin noch aus.

Für den heimischen Index würde dies unterhalb von 12.272 Punkten Abschläge in Richtung 12.000 Punkte bedeuten, darunter könnte es zu einem neuerlichen Test der Unterstützungszone um 11.624 Zählern kommen. Ab dem Niveau des 50-Tage-Durchschnitts bei 11.486 Punkten sollten jedoch deutliche Bremsspuren in einem potenziellen Ausverkauf zu sehen sein.

Auf der Oberseite sind mit dem Kursrutsch unter 12.500 Punkte einige Widerstände dazugekommen, erst oberhalb dieser Marke wird dem deutschen Aktienbarometer ein Anstieg zurück an die Junihochs von 12.913 Punkten zugetraut. Ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau wird allerdings nicht favorisiert, zumindest nicht, solange nicht eine größere Korrektur abgespielt worden ist.

Erste Impulse aus dem europäischen Wirtschaftsraum werden heute erst ab 10:00 Uhr mit dem EZB-Wirtschaftsbericht erwartet, zeitgleich präsentiert Italien sein Handelsbilanzsaldo aus April. Zur selben Zeit wird das Institut für Weltwirtschaft (IfW) versuchen eine Konjunkturprognose für Deutschland abzugeben.

Ab 13:00 Uhr richtet sich der Blick der Investoren auf Großbritannien, die dortige Zentralbank entscheidet über den aktuellen Zinssatz und gibt Auskunft über das Volumen des Anleihekaufprogramms und stellt sogleich das Protokoll der Notenbanksitzung zum Abruf bereit. Ab 14:30 Uhr richtet sich der Blick wie jeden Donnerstag auf frische Zahlen zu Erstanträgen und fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Zeitgleich wird der Philadelphia Fed Index für den Monat Juni vorgestellt.

DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: // 12.500 // 12.617 // 12.763 // 12.880 // 13.000 // 13.100 Unterstützungen: 12.272 // 12.132 // 12.000 // 11.759 // 11.624 // 11.575

