Dax ist bester Laune: Positive Signale im Handelsstreit und Ifo-Geschäftsklima liefern weiteren Treibstoff für die Rally

Positive Signale in puncto Handelsstreit zwischen den USA und China und neue Ifo-Konjunkturdaten haben dem Dax weiteren Treibstoff für die Fahrt über die 13.000 Punkte gegeben. Zudem hält – wie bereits am Montag – die Hoffnung auf medizinische Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus die Anleger in Kauflaune.

Der Dax stieg im frühen Handel um 0,60 Prozent auf 13.140 Punkte. Damit setzte er seinen deutlichen Vortagesgewinn von rund 2,4 Prozent gebremst fort. Der MDax gewann am Dienstagmorgen 0,34 Prozent auf 27,725 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um rund 1,0 Prozent auf rund 3365 Zähler vor.

Phase 1 Deal soll beibehalten werden

Trotz bestehender Spannungen halten die USA und China an der Umsetzung ihres vor mehr als einem halben Jahr getroffenen Abkommens über die erste Phase zur Lösung ihres Handelskrieges fest. Nach einem Telefongespräch zwischen dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin mit Chinas Vizepremier Liu He in der Nacht zum Dienstag hieß es in Washington, dass beide Seiten „Fortschritte“ sähen. Die chinesische Seite sprach von einem „konstruktiven Dialog“.

„Der Phase-1-Deal ist auf Kurs“, konstatierte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Offensichtlich seien die USA mit den gestiegenen chinesischen Bestellungen für US-Produkte zufrieden. Von dem aus Washington regelmäßig angedrohten Ausstieg aus dem vorläufigen Handelsabkommen sei keine Rede mehr. „Bei aller Euphorie sollten die Anleger aber eines nicht vergessen. Das bestehende Abkommen ist eher ein Waffenstillstand als ein Handelsabkommen. Der Großteil der Zölle ist weiterhin in Kraft“, warnte Altmann.

Ifo-Geschäftsklima hellt sich weiter auf – „Deutsche Wirtschaft auf Erholungskurs“

Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hellt sich nach dem Rekord-Einbruch der Wirtschaft in der Corona-Krise zusehends wieder auf.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex für August kletterte auf 92,6 Zähler von 90,4 Punkten im Juli, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag mitteilte. Es ist bereits der vierte Anstieg in Folge: „Die deutsche Wirtschaft ist auf Erholungskurs“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg auf 92,2 Punkte gerechnet. Die vom Ifo befragten Manager schätzten ihre Geschäftsaussichten und auch ihre Lage günstiger ein als zuletzt.

Die mit der Stimmungsaufhellung einhergehende wirtschaftliche Erholung folgt auf einen beispiellosen Konjunktureinbruch im Frühjahr. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im zweiten Quartal um 9,7 Prozent. Trotz einer einsetzenden Erholung bremsen steigende Infektionszahlen, Reisewarnungen und die Sorge vor neuen Einschränkungen die Wirtschaft auf dem Weg aus der Corona-Rezession.

