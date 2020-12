DAX-Jahresbilanz mit Rückblick, News bei SAP beflügeln und Intel bekommt Druck von Hedgefonds

Replaced by the video

Zusammen mit unserem Händler schauen wir auf die Statistik und die Dynamik im Jahresrückblick.

Unter den News findet sich die #SAP wieder, welche hier eine Sparte erfolgreich ausgliedern möchte. Welche Bewertung kann man hier unterstellen?

Ein weiteres Thema ist #Intel. Mit Third Point Management ist ein New Yorker Hedgefonds gestern zu Wort gekommen, der eine strategische Änderung der Firmenpolitik anregt. Entsprechend positiv nahm

der Aktienkurs dies auf. Doch was bleibt davon heute übrig? Im Vergleich zu Nvidia hat Intel Probleme und auch AMD kam mit besseren Chips in der Gunst der Anleger besser weg.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ Media GmbH und der LS Exchange in den letzten Handelstag dieses Jahres. Danach wünschen wir Ihnen einen angenehmen und gesunden Jahreswechsel nach 2021!

