Dax kämpft mit 14.000er Marke - Auto1 glänzen bei Debut

Frankfurt (Reuters) - Gestützt durch Kursgewinne bei Bayer und Autoaktien tastet sich der Dax an die Überwindung der psychologisch wichtigen Marke von 14.000 Punkten heran.

Der deutsche Leitindex notierte am Donnerstagvormittag 0,3 Prozent höher bei 13.968 Zählern, nachdem er kurz über die Schwelle gelugt hatte. Der nachhaltige Sprung darüber werde aber schwer, da die schleppenden Impfungen die Börsen in Europa bremsten, sagten Marktexperten.

"Je mehr sich die chaotischen Zustände bei Produktionskapazitäten und Liefermengen in die Länge ziehen, könnten sich die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gezwungen sehen, den Alleingang zu wählen", sagte Stratege Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axicorp. Am Devisenmarkt fiel der Euro um 0,4 Prozent auf 1,1987 Dollar. Damit notierte er erstmals seit Anfang Dezember unter 1,20 Dollar.

DEUTSCHE BANK AUF BERG- UND TALFAHRT

Bayer-Papiere legten rund fünf Prozent zu und waren größter Dax-Gewinner. Der Konzern hat nach monatelangem Ringen zu einem wichtigen Teil seines milliardenschweren Glyphosat-Vergleichspakets in den USA eine Einigung erzielt. Teil der Vereinbarung ist eine Zusage von bis zu zwei Milliarden Dollar von Bayer, für die das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr Rückstellungen gebildet hat. "Die Nachricht bringt uns einen Schritt weiter voran bei den Berechnungen, was die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten letztendlich kosten werden", sagte ein Händler.

Auf Berg- und Talfahrt ging es für Aktien der Deutschen Bank. Der erste Gewinn des Geldhauses seit sechs Jahren katapultierte die Titel anfangs um knapp vier Prozent nach oben. Viele Analysten konnten kein Haar in der Suppe finden, dennoch machten einige Anleger zunächst Kasse und drückten den Kurs in der Spitze um 3,7 Prozent. Anschließend grenzten die Papiere ihre Verluste wieder ein und standen mit 8,60 Euro noch rund 1,5 Prozent im Minus. Die Citi-Analysten urteilten, die Ergebnisse der Deutschen Bank seien "anständig", aber wahrscheinlich nicht nachhaltig, da sie auf Einmaleffekten beruhten und der Ausblick nicht detailliert genug sei.

Beim ersten Börsengang in Frankfurt in diesem Jahr konnte der Berliner Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 glänzen. Die Aktien starteten mit 55 Euro in den Handel, ein Plus von 45 Prozent zum Zuteilungspreis. Damit wird der Betreiber von "wirkaufendeinauto.de" mit knapp zwölf Milliarden Euro bewertet. Das Potenzial für dynamisches Wachstum bei dem Unternehmen sei vorhanden, sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets.

GAMESTOP-SAGA UND BANK OF ENGLAND IM BLICK

Im Blick haben die Anleger auch die geldpolitischen Beratungen der Bank von England (BoE). Dank der raschen Fortschritte bei den Coronavirus-Massenimpfungen wird die britische Notenbank Experten zufolge den Spekulationen auf eine bevorstehende Senkung des Leitzinses unter null Prozent wohl eine Absage erteilen. Vor dem Pfund Sterling lägen aber noch zahlreiche Stolpersteine, warnte Rabobank-Anlagestrategin Jane Foley. Die aktuellen Pandemie-Beschränkungen sowie die Querelen um den Brexit und Zollkontrollen in Nordirland trübten die Konjunkturaussichten des Vereinigten Königreichs. Die britische Devise notierte 0,4 Prozent schwächer bei 1,3589 Dollar.

Im Auge behalten Investoren auch die von Kleinanlegern befeuerten Börsenturbulenzen um den Videospielehändler GameStop. US-Finanzministerin Janet Yellen will im Laufe des Tages dazu mit den Spitzen der Börsenaufsicht SEC, der Terminmärkte-Behörde Commodity Futures Trading Commission und der Notenbank Fed sowie deren New Yorker Ableger beraten.