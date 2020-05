DAX – Karlsruhe nimmt den Bullen den Wind aus den Segeln

Die gestrige DAX®-Einschätzung: „…Kurzfristig bestehen ausgehend vom aktuellen Niveau gute Chance für eine Zwischenerholung in Richtung 10.700/800 Punkte. Mittelfristig dürfte es aber noch einmal eine Etage tiefer gehen im Anschluss.“ war nicht so verkehrt. Kurz nach der Eröffnung heute kletterte der deutsche Leitindex zeitweise bis auf 10.715 Punkte, bevor es dann im Verlauf des Vormittags wieder 200 Punkte gen Süden ging.

Grund für den schnellen Rutsch war das Urtel der Karlsruher Verfassungsrichter zu den Anleihekäufen der EZB. Dieser Rutsch wird aber in den vergangenen Minuten schon wieder stark korrigiert.

Nachdem die Kreuzunterstützung knapp oberhalb von 10.400 Punkten gehalten hat, befindet sich der Index aktuell auf Richtungssuche. Kurzfristig ist durchaus noch einmal eine Fortsetzung auf der Oberseite in Richtung 10.800 Punkte einzuplanen. Spätestens dort wäre dann allerdings mit größerem technisch bedingtem Verkaufsinteresse zu rechnen. So lange dieser Bereich um 10.800 Punkte nicht wieder nachhaltig zurückerobert wird, sehe ich im Anschluss eher noch einmal weiteres Abwärtspotenzial in den kommenden Tagen und Wochen.

DAX® in Punkten Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.03.2020 – 05.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX® in Punkten Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.04.2015 – 05.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus! Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HZ4CP2

23,48 8.252 4,50 30.06.2020 DAX® Index HZ82EJ 27,20 7.875 3,89 30.04.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 05.05.2020; 11:28 Uhr Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HZ7XVW

10,18 11.550 10,35 30.06.2020 DAX® Index HZ7UE5 15,08 12.050 7,00 30.06.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 05.05.2020; 11:28 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag DAX – Karlsruhe nimmt den Bullen den Wind aus den Segeln erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).