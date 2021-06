Dax kaum verändert erwartet - Anleger schielen in die USA

Anleger dürften es in dieser Woche ruhig angehen lassen, Experten erwarten beim Dax heute keine großen Sprünge. Investoren schauen eher schon auf das Ende der Woche: Die Arbeitslosenzahlen in den USA könnten neue Hinweise in Sachen Inlfation geben.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, US9100471096,