Dax kaum verändert erwartet - Firmenbilanzen im Blick

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung einer neuen Welle von Firmenbilanzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag wenig verändert starten.

Am Mittwoch hatte er 0,6 Prozent im Minus bei 13.932,97 Punkten geschlossen.Die Märkte in China, Japan, Südkorea und Taiwan sind wegen der Feiertage zum chinesischen Neujahrsfest geschlossen.

Da im Tagesverlauf außer den wöchentlichen US-Arbeitsmarktzahlen keine relevanten Konjunkturdaten auf dem Terminplan stehen, rückt die Bilanzsaison in den Vordergrund. Unter anderem legte die Commerzbank Geschäftszahlen vor. Die Bank strebt nach einem von der Corona-Pandemie und Umbaukosten geprägten Geschäftsjahr 2020 für das laufende Jahr wieder ein positives operatives Ergebnis an. Im Ausland öffnen der Kosmetik-Hersteller L'Oreal und der Unterhaltungskonzern Walt Disney ihre Bücher.

Die Verlängerung des Lockdowns in Deutschland sei für die Anleger keine Überraschung gewesen, fasste Marktstratege Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners zusammen. Aus der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell sei zu folgern, dass die Anleihekäufe der Fed noch lange Zeit anhalten müssten. Powell hatte konstatiert, die Erholung am US-Arbeitsmarkt sei in den vergangenen Monaten zum Stillstand gekommen. Wegen des hohen Maßes an Unsicherheit sei an einen Entzug der geldpolitischen Unterstützung nicht zu denken, bevor die Pandemie vorbei sei.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.932,97

Dax-Future 13.929,00

EuroStoxx50 3.648,37

EuroStoxx50-Future 3.641,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 31.437,80 +0,2 Prozent

Nasdaq 13.972,53 -0,3 Prozent

S&P 500 3.909,88 +0,0 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei Kein Handel

Shanghai Kein Handel

Hang Seng 30.173,57 +0,5 Prozent