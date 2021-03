Dax kaum verändert erwartet - Firmenbilanzen und US-Daten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag kaum verändert starten.

Am Freitag war dem Leitindex auf seiner Rekordjagd die Puste ausgegangen. Er verlor ein halbes Prozent auf 14.502,39 Punkte.

Am Montag stehen noch vereinzelte Firmenbilanzen aus der zweiten und dritten Reihe auf dem Zettel der Anleger. Unter anderem legen Grand City Properties und Morphosys Zahlen vor. In den USA steht das Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von New York auf dem Terminplan.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 14.502,39

Dax-Future 14.526,00

EuroStoxx50 3.833,36

EuroStoxx50-Future 3.841,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 32.778,64 +0,9 Prozent

Nasdaq 13.319,87 -0,6 Prozent

S&P 500 3.943,34 +0,1 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei 29.766,97 +0,2 Prozent

Shanghai 3.402,86 -1,5 Prozent

Hang Seng 28.705,54 -0,1 Prozent