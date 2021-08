Dax kaum verändert erwartet - Powell-Rede im Fokus

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung geldpolitischer Signale der US-Notenbank (Fed) dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt an diesem Freitag zurückhalten.

Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern kaum verändert starten. Am Donnerstag hatten sich die Anleger vor einer abgewürgten Konjunkturerholung infolge steigender Corona-Zahlen gesorgt. Der Leitindex hatte knapp ein halbes Prozent auf 15.793 Punkte verloren. Zum Wochenausklang steht das Notenbank-Symposium Jackson Hole und die Rede von Fed-Chef Jerome Powell im Fokus der Anleger. Die eigentliche Entscheidung über den genauen Beginn der Verringerung der Anleihekäufe (Tapering) erwarten die meisten Börsianer allerdings erst für eine der kommenden Fed-Sitzungen. Schlusskurse europäischer Indizes Stand am vorangegangenen Handelstag Dax 15.793,62 Dax-Future 15.779,00 EuroStoxx50 4.169,87 EuroStoxx50-Future 4.167,00 Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung vorangegangenen Handelstag Dow Jones 35.213,12 -0,5 Prozent Nasdaq 14.945,81 -0,6 Prozent S&P 500 4.470,00 -0,6 Prozent Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung Nikkei 27.621,56 -0,4 Prozent Shanghai 3.516,38 +0,4 Prozent Hang Seng 25.441,46 +0,1 Prozent