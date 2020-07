DAX knapp unter 13.000 Punkten: 3 Vorteile, die Dividendenaktien jetzt haben!

Die rekordverdächtige Aufholjagd der weltweiten Börsen geht munter weiter: Alleine der DAX schloss zum Ende der letzten Woche bei einem Zählerstand von ca. 12.919 Punkten (17.07.2020, maßgeblich für alle Kurse). Bis zum Rekordhoch bei knapp unter 13.800 Punkten ist es gefühlt bloß noch ein Katzensprung. Das wiederum führt zu so mancher Verunsicherung.

Dividendenaktien könnten jetzt jedenfalls eine spannende Wahl für viele Foolishe Investoren sein. Warum, fragst du dich? Werfen wir heute einen Blick auf drei Vorteile, die ausschüttende Aktien jetzt womöglich besitzen können.

1. Weiterer Bewertungsblickwinkel

Eine Dividendenaktie zu analysieren ist im Endeffekt natürlich so, als wenn man auch eine nicht ausschüttende Aktie beziehungsweise ein nicht ausschüttendes Unternehmen analysiert. Dennoch kann die Dividende bereits hier einen Vorteil haben: Nämlich den einer weiteren Kennzahl, die analysiert werden kann.

Die Dividende ist häufig für das Unternehmen selbst auch ein Vergleichswert: Ist sie historisch hoch? Oder eher historisch tief? Das kann man mit Blick auf die Ausschüttungsrendite bereits beantworten. Allerdings existiert noch ein viel wichtigerer Vorteil, der mit einem Dividendenblickwinkel verbunden ist.

Häufig führt die Frage: Ist die Dividende weiterhin nachhaltig? zu einem unternehmensorientierten Zugang. Investoren müssen zwangsläufig einen Blick auf die jüngste operative Performance riskieren. Und sich mit der womöglich defensiven Klasse des Unternehmens auseinandersetzen. Oder aber mit den Faktoren, die Stabilität und zuverlässige Umsätze und Ergebnisse generieren können. Beispielsweise Wettbewerbsvorteile oder starke, beliebte und zeitlose Produkte.

All das kann man zwar auch bei nicht ausschüttenden Aktien analysieren. Die Dividende beziehungsweise die Konstanz und ein moderates Wachstum der jeweiligen Aktien können den Zugang allerdings womöglich erleichtern.

2. Rendite trotz Korrektur

Ein DAX-Stand von fast 13.000 Punkten spricht für viele Investoren inzwischen wieder für eines: eine potenzielle Korrektur. Im Endeffekt kann zwar niemand mit Sicherheit sagen, ob und wann es dazu kommen könnte. Ein gewisses Bewertungsrisiko lässt sich jedoch nicht leugnen. Vor allem, weil das Coronavirus eben noch nicht eingedämmt ist. Insbesondere in den USA nicht.

Wie auch immer: Wenn es zum Fall der Fälle kommt, können Dividenden in der Korrektur trotzdem etwas Rendite ermöglichen: Die jeweiligen Ausschüttungen führen schließlich effektiv zu etwas Dividendenrendite, die die fallenden Kurse ein wenig kompensieren kann.

Ein weiterer Vorteil, den ausschüttende Aktien besitzen. Vor allem psychologisch kann es wichtig sein, dass man in volatilen Phasen kleinere Erfolge sieht, die einem zeigen: Auch wenn der Aktienkurs stark schwankt, so läuft operativ zumindest einiges rund.

3. Dividenden als Puffer für Abverkauf

Zu guter Letzt können Dividenden auch als Sicherheitspuffer fungieren. Gerade zuverlässige Ausschütter sind schließlich ungebrochen beliebt. Und in Krisenzeiten noch einmal umso mehr: Denn, siehe Punkt zwei: Langfristig bieten sie zumindest kleinere, solide Renditen. Nämlich die Dividendenrenditen, die für Sicherheit einstehen können.

Das wiederum führt zu einem weiteren Vorteil: Nämlich, dass das Abwärtspotenzial solch defensiver und zuverlässiger Aktien etwas begrenzter ist. Die zuverlässigen Dividenden wirken so manches Mal als Verlustbegrenzer. Sobald das Interesse zurückkehrt, schlagen viele Investoren nämlich zunächst bei günstigeren Dividendenaktien mit vergleichsweise hohen Dividendenrenditen zu. Ein Schnäppchen, das sich viele nicht entgehen lassen wollen.

Es ist dabei natürlich ratsam, auf eine vergleichsweise faire Bewertung im Vorfeld zu achten. Ansonsten dürften selbst zuverlässige Dividendenaktien ein starkes Korrekturpotenzial besitzen. Aber dennoch: Die Dividende kann ein Verlustbegrenzer und Sicherheitspuffer nach unten hin sein. Das könnte mit Blick auf einen DAX-Stand von 13.000 Zählern ebenfalls wichtig werden.

Vorteile von Dividendenaktien bei hohen Bewertungen!

Ein DAX-Stand bei fast 13.000 Punkten mag für einige Investoren in Zeiten des Coronavirus besorgniserregend wirken. Zugegeben, zu einem gewissen Teil lässt sich das nicht leugnen. Dividendenaktien könnten jedoch noch immer ein smarter Weg sein. Über die heute thematisierten Vorteile könntest du zumindest einmal nachdenken.

