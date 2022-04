Dax knüpft an Vortagsgewinne an - Berichtssaison im Blick

Der Dax hat am Donnerstag weitere Kursgewinne präsentiert. Die Sorgen um den Ukraine-Krieg, die Inflation und die Corona-Lage in China rücken in den Hintergrund. Die Anleger konzentrieren sich nun auf die Berichtssaison - allen voran auf Sartorius.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0007165631, DE0007236101, DE000ZAL1111, DE000A2E4K43,