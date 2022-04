Dax könnte Wochenverlust aufholen

Die Erholung vom Vortag hält heute wohl weiter an. Stützend wirkt der deutlich positive Verlauf an den New Yorker Börsen gestern, denn die Quartalszahlen der Tech-Werte lassen die Anleger hoffen. Bei den Dax-Konzernen geht der Blick zu BASF und MTU.

