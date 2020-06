Dax kommt gut voran – US-Handelsberater Navarro sorgt mit „Es ist vorbei“-Aussage im Handelsdeal für Schreckmoment

Nach anfänglich großer Verwirrung aufgrund widersprüchlicher Aussagen seitens der US-Regierung zum Handelsdeal mit China konnte der Dax doch noch überraschend stark in den heutigen Handel starten und liegt gut eine Stunde nach Handelsbeginn mit mehr als 2,1 Prozent im Plus bei 12528 Punkten. Für Rückenwind sorgten auch robuste Konjunkturdaten aus Europa.

Missverständliche Aussagen von Navarro sorgen für Unruhe

Der Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, hatte mit einer Aussage für Unruhe gesorgt. „Es ist vorbei“, sagte Navarro in einem Interview mit dem Sender Fox News am Montag, als er nach dem Handelsabkommen gefragt wurde. Der „Wendepunkt“ sei für die USA gewesen, dass die Vereinigten Staaten erst kurz nach der Abreise der chinesischen Delegation nach der Unterzeichnung des Phase-1-Abkommens am 15. Januar von der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus erfahren hätten. „Es war zu einer Zeit, als sie bereits Hunderttausende von Menschen in unser Land geschickt hatten, um dieses Virus zu verbreiten, und es war nur wenige Minuten nach dem Abflug, dass wir von dieser Pandemie hörten“, führte Navarro aus. Unter Trumps Beratern gilt Navarro als einer der schärfsten Kritiker Chinas. Die USA ist mit bislang über 2,2 Millionen Fällen und mehr als 120.000 Todesopfern weltweit vom Ausbruch des neuartigen Coronavirus am stärksten betroffen.

Später revidierte er dies jedoch und sagte, seine Aussage sei in dem Interview von den Medien „wild aus dem Zusammenhang gerissen worden“. „Es hatte überhaupt nichts mit dem Handelsabkommen der Phase I zu tun, das weitergeführt wird. Ich sprach einfach über das mangelnde Vertrauen gegenüber der Kommunistischen Partei Chinas, nachdem sie über die Ursprünge des China-Virus gelogen und der Welt eine Pandemie aufgezwungen haben“, sagte er. Auch US-Präsident Donald Trump bestätigte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass das Abkommen „völlig intakt“ sei.

Die Spannungen zwischen den USA und China haben sich infolge des Coronavirus-Ausbruchs weiter verschärft. US-Präsident Donald Trump und seine Regierung haben Peking wiederholt vorgeworfen, dass China die Pandemie hätte verhindern können. Trump erneuerte vergangene Woche seine Drohung, die Beziehungen zu China abzubrechen. Tags zuvor hatten US-Diplomaten Gespräche mit Vertretern aus Peking geführt.

Anleger sind mit wenig Engagement dabei

Trotz steigender Börsen blieben die meisten Anleger im Grunde aber weiter vorsichtig, kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von der Investmentboutique QC Partners. Dafür verwies er auf die zuletzt sehr geringen Börsenumsätze. Sie machten deutlich, wie gering die Bereitschaft sei, neue Positionen einzugehen. „Natürlich haben alle Angst, nach oben nicht dabei zu sein. Gleichzeitig ist die Angst, nach unten dabei zu sein, aber noch größer.“

Zur zeitweisen Verunsicherung an Asiens Börsen an diesem Morgen nach widersprüchlichen Meldungen zum US-chinesischen Handelsabkommen schrieb er: „Fakt ist, aktuell hat der Handelsdeal weiterhin Bestand. Wie lange das so bleiben wird, kann allerdings niemand vorhersagen.“ Die Lage an den Börsen bleibt nach Ansicht von Experten konstruktiv. Vorübergehende Kursrückgänge an den asiatischen Märkten hätten in den vergangenen Wochen gute Einstiegsgelegenheiten geschaffen, die von den Investoren genutzt worden seien, merkte Marktstratege Stephen Innes vom Broker AxiTrader dazu in einem Kommentar an.

