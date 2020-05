DAX: Konflikt entspannt sich!

Die Anleger reagieren positiv auf die Nachricht, dass die Verhandlungsführer aus den USA und China gestern weitere Gespräche hinsichtlich der Umsetzung des gemeinsamen Handelsabkommens führten. Dabei war auch die engere Zusammenarbeit in Bezug auf die Bewältigung der Gesundheitskrise. Damit hat sich nach den zuletzt ausgesprochenen Drohungen des US-Präsidenten Trump die Lage wieder etwas entspannt. So wäre eine Verschärfung des Handelskriegs in der aktuellen Situation ein sehr negativer Impuls, welcher sich entsprechend belastend auf die wirtschaftliche Entwicklung und damit auch auf die Börsennotierungen auswirken würde.

US-Präsident Trump bleibt aber weiterhin keine kalkulierbare Größe, vor allem im aktuellen Wahlkampfmodus. Um von innenpolitischen Versäumnissen abzulenken, dürfte Trump China weiterhin öffentlich angreifen. Auch das Handelsabkommen wird dabei ein Thema bleiben. Da die US-Wirtschaft aber mit der Corona-Pandemie einen herben Rückschlag erlitten hat, kann sich Trump eine weitere Verschärfung des Handelskriegs nicht leisten - vor allem auch im Hinblick auf seine Wiederwahl im November.

Damit richtet sich der Blick auf die aktuelle, wirtschaftliche Situation in den USA. Bereits die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind zwar in dieser Woche zurückgegangen, liegen aber immer noch klar über drei Millionen. Entsprechend gespannt darf man auf die um 14:30 Uhr anstehenden US-Arbeitslosenzahlen sein. Diese könnten dann auch dem DAX einen positiven oder negativen Impuls geben. Sollte der Index dabei unter die Region um rund 10.800 Punkte fallen, sollte ein weiterer Rücksetzer nicht überraschen. Ein Anstieg über 10.920 Punkte würde das Bild hingegen weiter aufhellen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 11.032 // 11.107 // 11.235 // 11.500 // 11.556 Unterstützungen: 10.820 // 10.500 // 10.427 // 10.250 // 10.100 // 10.000

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.