DAX-Konsolidierung auf hohem Niveau

Auch zur Wochenmitte präsentierte sich der DAX fester und konnte erneut im Gewinn schliessen. Das Momentum wird geringer aber ist weiterhin auf der Oberseite vorhanden. Wie skizziert sich dies im mittelfristigen Chartbild?

Fortsetzung der DAX-Rally

Ein unverändertes Startniveau hat den DAX erst einmal wieder vor weiterem Korrekturbedarf bewahrt. Nur ein zwischenzeitlicher Ansatz am Morgen hätte diese auslösen können, doch mit 13.138 Punkten korrigierte der Deutsche Aktienindex lediglich bis zu den Hochs des gestrigen Vormittags.

Im weiteren Verlauf orientierte er sich jedoch an den Hochpunkten des Vortages und versuchte mehrfach die 13.230 bis 13.240er-Region hinter sich zu lassen. Doch dies misslang.

Die Rede der EZB-Präsidentin Lagarde heute skizzierte auf der einen Seite ein dunkles Konjunkturszenario auf, stellte jedoch auch parallel weitere Hilfen in Aussicht.

Ökonomische Termine waren heute Mangelware. Aus den USA gab es keine Wirtschaftsdaten, so dass der Markt heute sehr impulslos in einer engen Bandbreite in den Feierabend einlief.

So blieb zum Handelsende zwar ein Gewinn von mehr als 50 Punkten zurück, doch weitere Impulse fehlten.

Die Eckdaten des Handelstages lesen sich wie folgt:

Eröffnung 13.205,95PKT Tageshoch 13.244,32PKT Tagestief 13.138,76PKT Vortageskurs 13.163,11PKT

Der heutige Intraday-Chartverlauf hat damit wenig Volatilität zu bieten und hatte genau eine Bandbreite von 100 Punkten:

Auch am Abend hat sich daran wenig verändert. Die Standardwerte an der Wall Street notieren schwächer und die Technologiebörse Nasdaq kann nach den starken Verlusten der letzten Tage nun wieder etwas aufholen.

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Im DAX-Ranking präsentierte sich ein gedrehtes Bild zu gestern. War am Dienstag noch die MTU Aero Engines der Tagesgewinner und Deutsche Wohnen der Tagesverlierer, so kehrte sich dies heute komplett um.

Auf der Top-Liste standen zudem die Energieversorger. Eon gab an, dass sich die Märkte schneller als gedacht erholten und damit auch das Jahresziel noch erreicht werden kann. Es wird von einem Ebit zwischen 3,6 bis 3,8 Milliarden Euro und einem bereinigten Konzernüberschuss von 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro ausgegangen. Das begeisterte auch die Konkurrenz RWE, die auf Platz 2 des DAX-Rankings landete.

Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick:

In der zweiten Reihe profitierten Home24 von der angehobenen Jahresprognose und den aktuellen Geschäftszahlen. Der Online-Möbelhändler will im Jahr 2020 mit einem Umsatzplus zwischen 38 und 42 Prozent aufwarten. Das begeisterte die Anleger und sorgte für ein zweistelliges Kursplus.

Wie vollzieht sich dieser erneute Plustag im mittelfristigen Chartbild vom DAX?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Genau bis an den Hochpunkt des Vortages stieg der DAX heute. Damit konnte der Aufwärtstrend fortgesetzt werden und der Widerstandsbereich weiter getestet, wie man im Chartbild gut erkennen kann:

Hier gilt es, entsprechende Widerstände im Chart zu testen und ggf. zu überschreiten. Erst dann ist die Chance auf ein neues Allzeithoch präziser auszuformulieren. Wir berichten darüber sehr gerne auch morgen wieder vor der XETRA-Eröffnung auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

