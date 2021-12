DAX-Konsolidierung bis ins Wochenende

Replaced by the https://www.youtube.com/watch?v=n7YR8fNPvVQ Der DAX konnte s">video

Nach dem Test der Kurslücke

Direkt in der Vorbörse vernahm man am Markt schon einen weiteren Abwärtsdruck. Dieser reihte sich nahtlos in die Bewegungen der letzten beiden Handelstag ein, die sich an der Unterseite orientierten.

Andreas Bernstein zeigte zum Marktstart auf, wo die nächste Unterstützung liegt und warum wir hier direkt an der Kurslücke vom Dienstagmorgen mit einer Gegenbewegung rechnen konnten. Hier spielte die Charttechnik eine gewichtige Rolle.

Der DAX konsolidiert damit am Freitag seinen Anstieg vom Dienstag erst einmal weiter und stellte sich die Frage, ob die Weihnachtsrallye schon abgesagt ist. Immerhin hatten wir per heute genau noch zwei Wochen bis zum Heiligabend Zeit.

Eine Art "Geschenk" gab es für Krypto-Fans. Der Bitcoin als Asset ist so wertvoller als die Tesla-Aktie. Zumindest was den Gesamtwert anging, also die Marktkapitalisierung des Assets. Dies lag sicherlich auch an dem Minus bei Tesla gestern. Andreas Bernstein skizziert den Grund, der in der aktuellen Software lag und in einem Tweet, den Elon Musk abgab.. Fahrer können mehrere Spiele und damit der Ablenkung erliegen, wenn sie alle Angebote des Autobauers nutzen. Genau dies wird nun in den USA nun geprüft und dessen Sinn kritisch hinterfragt.

Was sagen aktuell die Analysten über Tesla und wie hat sich Peloton entwickelt, die wir gestern vorstellten?

Dies waren die Themen zum Start, der dann direkt nach der Eröffnung wieder an Boden gewann. Der Index strebte bis zum Mittag zur 15.600 zurück und verkleinerte sein Eröffnungsspiel-Gap.

Marktgespräch mit unserem Händler

An einer Konsolidierung und dem abnehmendem Volumen zum Jahresende fand unser Händler Björn heute nichts Besonderes. Dies war ein erstes Thema im Gespräch heute:

https://www.youtube.com/watch?v=n7YR8fNPvVQ

Der DAX konnte somit den Kursbereich zwischen Dienstagseröffnung und den gestrigen Tiefs beihalten und sich eher an der Oberseite orientieren. Im Vorfeld der US-Verbraucherpreise war das Volumen jedoch eher niedrig und die Volatilität nahm ab.

Bestimmendes Thema war daher das IPO von Daimler Trucks und dessen erste Kurse. Er erörterte, wie sich die Preise bei den Derivaten zusammensetzen. Dabei notierten heute einmalig 41 DAX-Aktien im Index, was dann ab Montag wieder bereinigt ist. Schauen Sie mit uns auf die ersten Bewegungen der beiden Aktien am heutigen Tag.

Zweites Thema war die Bayer-Aktien. Anleger bekommen nach dem jüngsten Gerichtsurteil aus den Hoffnung auf eine Beendigung des Glyphosat-Skandals aus bilanztechnischer Sicht. Hat eine US-Behörde hier falsch gehandelt? Diesem Thema nahmen wir uns ebenso an. Bayer gehörte bereits am Morgen zu den Tagesgewinnern.

Ruhiger Wochenausklang trotz Inflation

Nachdem direkt zur Eröffnung die Gap-Kante vom Dienstagmorgen erfolgreich getestet war, strebte der Index immer mehr zur Oberseite. Nach der 15.600 kam direkt zum Mittag noch das Gap-close und der Schwenk in den positiven Bereich.

Bis zu den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisen sank der Kurs jedoch wieder etwas, um direkt nach der Veröffentlichung auf ein neues Tageshoch zu klettern. Wie fielen diese Daten aus?

Wie befürchtet, muss man dazu sagen. Die Teuerung in den USA stieg im November weiter an und ist nun um 6,8 Prozent im Jahresvergleich angesprungen. Zuletzt war dies im Jahr 1982 der Fall. Seitdem hatte die US-Notenbank die Inflation weitestgehend im Griff. Genau das wird auch das Ziel sein, was man nicht nur für die kommende Notenbanksitzung anlegen darf.

Mit der Eröffnung der Wall Street kamen die Kurse wieder etwas zurück. Vor allem im Technologiebereich erhöhte sich wieder die Angst vor schnell steigenden Zinsen. Nicht ganz unbegründet, wenn man die Reden von Jerome Powell als Fed-Präsidenten auswertet.

Der Rücklauf fand jedoch nur bis zum Level des Mittags statt und stockte damit und er Nähe des gestrigen Schlusskurses. Ein minimales Minus blieb zurück.

Die Volatilität stieg am letzten Handelstag dieser Woche auf 140 Punkten an, beunruhigte die Marktteilnehmer jedoch nicht.

Folgende Aufzeichnungen des Handelstages sind hier als Chartbild zu sehen:

Der Verlauf ging mit einem Rücklauf der Volatilität einher. Dabei wurden diese Xetra-Rahmendaten aufgezeichnet:

Eröffnung 15.572,69 Tageshoch 15.689,50 Tagestief 15.550,45 Vortageskurs 15.639,26 Schlusskurs 15.623,31

Was gab es für Bewegungen bei den einzelnen DAX-Aktien?

DAX-Aktien als Heatmap

Daimler Truck war das bestimmende Thema heute am Deutschen Aktienmarkt. Nur heute war das Unternehmen im DAX gelistet, da es aus dem Spin off von Daimler hervorging. Die Erstnotiz lag bei 28 Euro und entspricht damit einer Börsenbewertung von insgesamt rund 23 Milliarden Euro. Als "Meilenstein" und "Beginn einer neuen Ära" bezeichnete das Unternehmen diesen Schritt. Entsprechend leichter war die Daimler-Aktie.

Beide Unternehmen addiert standen dann sogar höher als der gestrige Schlusskurs von Daimler vor dem Spin off. Zwischen pendelte Daimler zwischen 69,50 und 75,28 Euro und die neue Daimler Truck Holding-Aktiezwischen 27,90 und 30,66 Euro. Damit war dieser Handelstag für alle Beteiligten ein Gewinn.

Zum Wochenausklang wurden erneut die ehemaligen Corona-Gewinneraktien verkauft. Zalando, Delivery Hero und HelloFresh standen am Ende des DAX-Rankings.

Über den Gewinner Bayer hatten wir am Morgen bereits berichtet. In Erwartung einer positiven Gerichtsentscheidung am Montag stiegen die Papiere bereits heute an.

In dieser Übersicht sind die heutigen Tops und Flops des Handelstages von der LS-X als Heatmap dargestellt:

Wie entwickelte sich das mittelfristige Chartbild?

DAX-Konsolidierung im Tageschart bis zum Wochenende

Die Woche klang fast unverändert aus, bezieht man sich auf den Schlusskurs vom Donnerstag. Womöglich ist damit die Konsolidierung auch beendet. Immerhin verlief sie im Tief bis zum Ausbruchsniveau zurück.

Optisch gliedern sich die letzten drei Tageskerzen genau in den Aufschwung vom Dienstag ein. Ein mittelfristiges Signal entsteht jedoch erst bei Überschreitung dieser Tagesgrenzen.

So blieb die Volatilität gering und die Marktteilnehmer warten weiter ab. Entsprechend wenig verändert skizziert sich der Tageschart nach diesem Handelstag:

Weitere Aspekte erörtern wir gern für Sie am Montagmorgen wieder vor dem Handelsstart. Dabei wir auf dies charttechnische Konstellation und spannende Einzelwerte gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange eingegangen.

Gegen Mittag sprechen wir dann erneut mit einem unserer Händler über spannende Werte am Aktienmarkt. Kommen Sie gut in das dritte Adventswochenende!

