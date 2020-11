Dax legt zu - Anleger bleiben zuversichtlich

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Zwischen dem Hoffen auf baldige Corona-Impfungen und dem Bangen um weiter steigende Infektionszahlen hat der deutsche Aktienmarkt einen freundlichen Wochenstart hingelegt.

Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,61 Prozent auf 13.217,11 Punkte und knüpfte an seinen moderaten Gewinn vom Freitag an.

Der MDax der 60 mittelgroßen Werte rückte am Montagmorgen um 0,52 Prozent auf 29.150,01 Zähler vor. Für den EuroStoxx 50 ging es um rund 0,6 Prozent nach oben.