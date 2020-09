DAX leicht im Aufwind

Das deutsche Aktienbarometer startete aufgrund negativer Vorgaben aus den USA zunächst schwächer in den Handelstag, konnte aber in die Gewinnzone zurückkehren und weist per saldo ein leichtes Kursplus aus. Ob das allerdings mit Eintritt der US-Börse so bleibt, ist höchst fraglich. An aktueller Stelle ist allerhöchste Aufmerksamkeit der Anleger erforderlich!

An sich ist die Aufwärtsbewegung seit den Wochentiefs bei 12.505 Punkten noch immer als Gegenreaktion zu den vorausgegangenen Kursverlusten zu bewerten, Kursgewinne könnten noch in den Bereich von 12.880 Punkten reichen, ehe sich Bären wieder anfangen durchzusetzen. Anschließend wird aber mit einem Rücklauf zurück in die Unterstützungszone bestehend aus den Julitiefs bei 12.253 Punkten und dem EMA 200 auf Tagesbasis bei 12.346 Punkten gerechnet.

Für eine überaus positive Überraschung würde dagegen ein möglicher Doppelboden um 12.505 Punkten mit einem Folgeanstieg über 13.200 Punkte sorgen. Bislang kann von einem derartigen Szenario allerdings nur geträumt werden, solange sich die Bullen nicht klar durchsetzen. Oberhalb von 13.300 Zählern wäre ein Anstieg an die aktuellen Monatshochs bei 13.460 Punkten möglich, darüber ein Kurslückenschluss mit einem Aufwärtsschub an 13.500 Punkte.

Weitere Wirtschaftsdaten werden heute ab 16:00 Uhr mit frischen Zahlen zu annualisierten Neubaukäufen per August fortgesetzt. Zeitgleich spricht US-Finanzminister Steven Mnuchin vor dem Bankenausschuss des Senats in Washington, eine halbe Stunde später folgt als letzte Nachricht des Tages noch der wöchentliche DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.832 // 12.880 // 13.000 // 13.313 // 13.400 // 13.460 Unterstützungen: 12.505 // 12.346 // 12.263 // 12.151 // 12.059 // 11.900

