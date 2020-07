Nach dem erneut starken Wochenstart haben die Anleger den heutigen Tag vorerst für Gewinnmitnahmen genutzt und den Dax gut 1 Prozent tiefer zurück in Richtung der 12.500 Punkte Marke gedrückt. Der technische Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel sieht den Dax weiterhin in einer guten Verfassung, wenngleich das Potenzial zumindest mit Blick auf diesen Dienstag erst einmal begrenzt sein könnte. Auch der Eurostoxx 50 notiert mit 1,3 Prozent im Minus bei etwa 3300 Punkten. M- und SDax blicken auf ein Minus von einem knappen Prozent.

Sorgen bereitet nun wieder die wirtschaftliche Verfassung, denn neue Konjunkturdaten zeichnen ein pessimistischeres Bild als in den letzten Wochen aufgekommen ist. Die deutsche Industrie hatte sich im Mai nicht so deutlich von dem scharfen Einbruch in der Corona-Krise erholt wie von Analysten erhofft. „Die staatlichen Hilfsprogramme fruchten nicht so, wie es sich die Initiatoren im Vorfeld erhofft hatten“, schrieb Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Der Schaden in der Realwirtschaft sei enorm und habe tiefe Spuren bei etlichen Unternehmen aus fast allen Branchen hinterlassen. Es werde sich zeigen müssen, auf welchem Kursniveau sich der Dax einpendeln könne.

EU mit düsterer Prognose

Die Corona-Krise trifft die Konjunktur der Euro-Zone laut Prognose der EU härter als gedacht und erschwert die Erholung. Die EU-Kommission veranschlagt für 2020 ein Schrumpfen der Wirtschaft um 8,7 Prozent, wie aus ihrer am Dienstag veröffentlichten Vorhersage hervorgeht. Im Frühjahr hatte sie lediglich ein Minus beim Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 7,7 Prozent auf dem Zettel. „Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Lockdown sind ernster, als wir das ursprünglich erwartet haben“, erklärte Kommissionsvize Valdis Dombrovskis. „Wir navigieren immer noch in stürmischer See und stehen vor vielen Risiken, darunter eine weitere große Infektionswelle.“

Brüssel erwartet nun zugleich für 2021 eine weniger kräftige Erholung: Statt der im Frühjahr prognostizierten Zunahme des BIP um 6,3 Prozent wird es laut Kommission wohl nur zu plus 6,1 Prozent reichen. Die konjunkturelle Erholung werde zwar im zweiten Halbjahr 2020 an Dynamik gewinnen. Doch werde sich diese „unvollständig und ungleichmäßig“ in den einzelnen Staaten vollziehen.

Dies zeigt sich auch in den Prognosen für die BIP-Entwicklung in den Mitgliedsländern: Während die deutsche Wirtschaft dieses Jahr ’nur‘ um 6,3 Prozent schrumpfen dürfte, sieht Brüssel für die drei weiteren Schwergewichte der Euro-Zone zweistellige Minus-Werte beim BIP voraus: für Frankreich minus 10,6 Prozent, für Spanien minus 10,9 Prozent und für Italien sogar minus 11,2 Prozent. Nächstes Jahr sollen sich diese Staaten konjunkturell dann wieder stabilisieren und Wachstumsraten zwischen 6,1 Prozent (Italien) und 7,6 Prozent (Frankreich) erreichen. Da das Konjunkturtal in Deutschland dieses Jahr voraussichtlich nicht so tief ausfallen dürfte wie in den Südländern, wird auch die Erholung laut Brüsseler Prognose wohl weniger ausgeprägt sein: Die Kommission sagt für 2021 ein Plus beim deutschen BIP von 5,3 Prozent voraus.

Erholung in den USA gerät ins Stottern

Auch die wirtschaftliche Erholung in den USA verlangsamt sich einem US-Notenbanker zufolge möglicherweise nach der jüngsten Zunahme von Corona-Fällen. Es gebe eine „Abflachung“ der wirtschaftlichen Aktivität im Bezug auf die Neueröffnung von Geschäften und der Mobilität, erklärte der Präsident des Fed-Ablegers von Atlanta, Raphael Bostic, in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der „Financial Times“. „Wir sehen verschiedene Dinge“, zitierte das Blatt Bostic. „Einige davon sind beunruhigend und könnten darauf hindeuten, dass diese Erholung etwas holpriger verlaufen wird als sonst möglich gewesen wäre.“ Die US-Behörden hatten zuletzt 44.361 neue Infektionen gemeldet.

