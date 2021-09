Auch dank positiver Vorgaben der asiatischen Börsen ist der deutsche Aktienmarkt mit festerer Tendenz in die neue Woche gestartet. Der Handel dürfte aufgrund fehlender Impulse aus den USA ruhig verlaufen, da die Börsen jenseits des Atlantiks wegen des „Labor Day“-Feiertags an diesem Montag geschlossen bleiben. Automobilwerte stehen unter anderem wegen der beginnenden Verkehrsausstellung „IAA Mobility“ im Anlegerfokus.

Der Dax stieg im frühen Handel um 0,61 Prozent auf 15 877,16 Punkte. Am Freitag war der deutsche Leitindex nach enttäuschenden Arbeitsmarktdaten aus den USA mit 15 690 Punkten bis an seine seitwärts laufende 50-Tage-Linie abgerutscht, bevor er die Verluste letztlich wieder eindämmen konnte. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsenwerte gewann am Montagmorgen 0,63 Prozent auf 36 284,35 Zähler. Der EuroStoxx 50 legte um rund 0,8 Prozent zu.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung Index wird steigen Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

EZB-Sitzung am Donnerstag

Nach Einschätzung der Marktexperten der Credit Suisse schließt der US-Arbeitsmarktbericht aus, dass die US-Notenbank bereits im September ihre milliardenschweren Wertpapierkäufe zur Stützung der Konjunktur verringert. Sie rechnen mit diesem Schritt aber weiterhin noch in diesem Jahr. Auch mit Blick auf die Europäische Zentralbank sind die Anleger gespannt, wie es ein halbes Jahr vor dem bereits hinausgeschobenen Auslauf des Programms mit den Pandemie-Anleihekäufen (PEPP) weitergeht. Die EZB-Sitzung am Donnerstag gilt entsprechend als Höhepunkt der Woche.

Dax-Umbau im Fokus

Auch aus Unternehmenssicht geht es am Montag mangels wichtiger Nachrichten ruhig zu. Im Blickpunkt stehen einige Aktien im Zuge der anstehenden Umbildung der deutschen Leitindizes. Am Freitagabend hatte die Deutsche Börse die zehn neuen Dax-Mitglieder ab dem 20. September bekanntgegeben. Auch die Zusammensetzung des künftig verkleinerten MDax und des runderneuerten SDax wurde veröffentlicht.

Im Dax ist unter den Neuzugängen der Flugzeughersteller Airbus das Unternehmen mit dem mit Abstand größten Börsenwert. Neu auf dem von 30 auf 40 Titel verlängerten Kurszettel des Dax stehen zudem der Chemikalienhändler Brenntag , der Kochboxenlieferant Hellofresh , die Holdinggesellschaft Porsche , der Sportartikelhersteller Puma , das Biotechnologie- und Diagnostikunternehmen Qiagen , der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius , der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers, der Aromen- und Duftstoffehersteller Symrise sowie der Online-Modehändler Zalando .

Dax: Airbus ist das Schwergewicht unter den 10 Neuzugängen - Leitindex immer noch zu klein?

MDax: 10 Abgänge, 5 Auf- und 5 Absteiger - Experten sehen weniger Bedeutung für den Index

SDax: Großes Stühlerücken - gleich 11 neue Mitglieder - Börsenneulinge Suse, Synlab und About You ziehen ein

Synlab auf Rekordhoch

Papiere von Synlab haben am Montag mit 21,66 Euro ein Rekordhoch erreicht. Aktionäre der ersten Stunde vom Börsengang im April können sich inzwischen über einen Buchgewinn von mehr als 20 Prozent freuen. Die Expertin Veronika Dubajova stockte in einer aktuellen Studie ihre Ergebnisschätzungen nach dem unerwartet guten Quartal auf und hob das Kursziel auf 23,30 Euro an. Sie rechnet weiter mit Rückenwind aus dem Geschäft mit Covid-19-Tests.

Gesetz tritt in Kraft: Bitcoin wird in El Salvador zum Zahlungsmittel

In El Salvador ist die Digitalwährung Bitcoin ab Dienstag ein gesetzliches Zahlungsmittel. Der zentralamerikanische Staat ist das erste Land der Welt, das diesen Schritt macht. Ein entsprechendes Gesetz war vor drei Monaten verabschiedet worden und tritt nun am Dienstag in Kraft. Es sieht vor, dass jeder Händler Bitcoin als Zahlungsmittel annehmen muss, der technisch dazu in der Lage ist. Auch Steuern können in der Kryptowährung bezahlt werden.

Auf den Tausch von Bitcoin soll keine Kapitalertragsteuer erhoben werden. Den Wechselkurs zum US-Dollar, der in El Salvador anstelle einer einheimischen Währung als offizielles Zahlungsmittel genutzt wird, soll der Markt frei entscheiden. Wer die digitale Geldbörse „Chivo“ herunterlädt, bekommt nach Angaben des Präsidenten Nayib Bukele ein Startguthaben im Wert von 30 US-Dollar (rund 25 Euro). Es soll demnach auch 200 „Chivo“-Geldautomaten geben.

Bitcoin ist die bekannteste Digitalwährung. Sie wird nicht von einer Zentralbank kontrolliert, sondern durch ein dezentrales und enorm energieintensives Computerverfahren geschaffen. Die Kryptowährung gilt als Spekulationsobjekt und ist heftigen Kursschwankungen unterworfen.

Seit 2001 wird in El Salvador der US-Dollar als Zahlungsmittel benutzt. Dadurch ist das Land von der Geldpolitik der US-Notenbank abhängig. Für das Wirtschaftswachstum der Nation sei es nötig, die Zirkulation einer digitalen Währung zuzulassen, deren Wert allein von marktwirtschaftlichen Kriterien abhänge, heißt es im Gesetzestext. Zudem haben demnach etwa 70 Prozent der rund sechs Millionen Bewohner El Salvadors keinen Zugang zu traditionellen Finanzdienstleistungen. Viele sind auf Geldsendungen ihrer Angehörigen in den USA angewiesen.

Nach einer landesweiten Umfrage der Universidad Centroamericana (UCA) mit knapp 1300 Teilnehmern im August lehnen rund 70 Prozent der Salvadorianer das Bitcoin-Gesetz ab. Etwa gleich viele hatten demnach ungenaue Vorstellungen von Bitcoin: Nur 4,8 Prozent der Befragten definierten sie korrekt als Kryptowährung.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Imagentle / Shutterstock.com

Sie wollen inund andereinvestieren, wissen jedoch nicht wie und wo? In unserem Ratgeber finden Sie alle wichtigen Infos zu Krypto-Börsen und allem, worauf man bei einem Krypto-Investment achten muss.