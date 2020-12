Dax: Lockdown-Angst und Brexit-Unsicherheit belasten einmal mehr – Krisengewinner erhalten wieder Zulauf

Die weiter grassierende Coronavirus-Pandemie und ein drohender harter Bruch zwischen Großbritannien und der EU schicken Europas Börsen auf Talfahrt.

Der Dax fiel am Freitag um 1,4 Prozent auf 13.114,30 Punkte und der EuroStoxx50 um ein Prozent auf 3487,35 Zähler. Auf Wochensicht bleibt damit ein Minus von 1,4 beziehungsweise 1,5 Prozent.

„Das sind nichts anderes als gesunde Gewinnmitnahmen“, sagte ein Börsianer. „Bei diesem wirtschaftlichen Umfeld ist es ohnehin ein Wunder, dass die Kurse auf diesem Niveau sind.“ Wegen der Rekord-Infektionszahlen werden die Rufe nach einem bundesweiten harten Lockdown lauter.

Ein weiterer Belastungsfaktor für die Aktienmärkte war die anhaltende Stärke des Euro. Der blieb mit 1,2110 Dollar in Reichweite seines Zweieinhalb-Jahres-Hochs vom Monatsanfang. Devisenanleger seien noch mit der Nachlese des EZB-Entscheids vom Donnerstag beschäftigt, sagte Portfoliomanager Andrew Mulliner vom Vermögensverwalter Janus Henderson. Die Aufstockung der Wertpapierkäufe sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Eine zusätzliche Ausweitung sei nicht in Sicht.

Staatsanleihen setzten ihren Höhenflug dennoch fort. Dadurch markierten die Renditen der zehnjährigen Titel aus Italien, Spanien und Portugal mit plus 0,499 Prozent, minus 0,002 Prozent und minus 0,042 Prozent neue Rekordtiefs.

Brexit-Uhr tickt immer lauter

Zugleich läuft im Brexit-Streit die nächste Frist: Großbritannien und die EU wollen bis Sonntag über ein Freihandelsabkommen weiterverhandeln. Selbst wenn sie sich auf den letzten Drücker einigen sollten, bestehe zu Beginn des neuen Jahres die Gefahr von Chaos, warnte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. „Den Unternehmen bleibt bereits jetzt zu wenig Zeit, ein neues Handelsabkommen umzusetzen.“ Ohne Einigung drohen zum Jahreswechsel gegenseitige Zölle und Verwerfungen für die Wirtschaft beiderseits des Ärmelkanals.

Vor diesem Hintergrund ziehen sich weitere Investoren aus dem Pfund Sterling zurück. Es verlor jeweils rund ein halbes Prozent auf 1,3214 Dollar beziehungsweise 1,0910 Euro.

Wann kommt das US-Hilfspaket?

In den USA hielt das Tauziehen um weitere staatliche Konjunkturhilfen trotz jüngst verkündeter Fortschritte an, monierte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Weder die steigenden Arbeitslosenzahlen noch die Pandemie hätten die US-Kongress-Abgeordneten bislang dazu gebracht, sich zusammenzuraufen. „Es ist schwierig, sich vorzustellen, was es dazu bräuchte.“

Corona-Profiteure wieder gefragt

Am Aktienmarkt griffen Investoren wieder bei Werten zu, die als Profiteure der Beschränkung des öffentlichen Lebens gelten. So gewannen die Titel des Essenslieferanten Delivery Hero 1,1 Prozent. Die Papiere des Kochbox-Versenders HelloFresh kletterten sogar um bis zu neun Prozent auf ein Rekordhoch von 62,85 Euro. Shop Apotheke rückte 3,1 Prozent vor.

Gefragt war auch BioNTech, nachdem der Coronavirus-Impfstoff des Mainzer Unternehmens eine wichtige Hürde auf dem Weg zu einer Zulassung in den USA genommen hatte. US-Gesundheitsminister Alex Azar zufolge könnten die ersten Amerikaner bereits Montag oder Dienstag geimpft werden. BioNTech-Aktien legten zeitweise 3,4 Prozent zu und stellten mit 108,90 Euro ihr Rekordhoch vom Monatsbeginn ein. Dagegen lag der Entwicklungspartner Pfizer 1,3 Prozent niedriger.

Die Aktien des Leasing-Spezialisten Grenke sprangen um 9,64 Prozent hoch. Am Vorabend hatte die US-Ratingagentur S&P die Kreditwürdigkeit des Unternehmens bestätigt und die Prüfung einer Herabstufung aufgehoben. Für die Aktien des Medizintechnikunternehmens Carl Zeiss Meditec ging es nach endgültigen Zahlen und Aussagen zum neuen Geschäftsjahr um 1,28 Prozent nach unten.

In Stockholm gaben die Papiere von Ericsson dagegen um fast 4,3 Prozent nach. Der Netzwerk-Ausrüster verklagt den südkoreanischen Elektronik-Konzern Samsung wegen eines Streits um Lizenzzahlungen. Daraus resultierende verzögerte Einnahmen aus Patentnutzung sowie Gerichtskosten könnten den operativen Gewinn den Angaben zufolge vierteljährlich um umgerechnet bis zu 146 Millionen Euro schmälern. Ein ähnlicher Streit der beiden Firmen aus dem Jahr 2012 war nach zwei Jahren beigelegt worden.

