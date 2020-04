Dax macht erneut an Boden gut – Verlierer der Crash-Phase nun ganz vorn in der Erholungsbewegung – „Sichere Häfen“ müssen abgeben

In der Hoffnung auf ein nahendes Ende des wirtschaftlichen Stillstands kehren immer mehr Anleger in die europäischen Aktienmärkte zurück. Der Dax stieg am Dienstag um 2,8 Prozent auf 10.356,70 Punkte und der EuroStoxx50 gewann 2,2 Prozent auf 2856,41 Zähler, nachdem die beiden Indizes zum Wochenauftakt bereits jeweils etwa fünf Prozent gewonnen hatten. An der Wall Street rückte der US-Standardwerteindex Dow Jones ebenfalls 2,8 Prozent vor.

Ihren Optimismus stützten Investoren auf sinkende Neuinfektions- und Todesraten durch das Coronavirus. „Auf der medizinischen Seite gibt es positive Entwicklungen, für Entwarnung ist es aber deutlich zu früh“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Auch Analyst Charalambos Pissouros vom Brokerhaus JFD warnte vor überzogenen Erwartungen. „Selbst wenn wir den Höhepunkt der Pandemie erreicht haben sollten, werden die Beschränkungen des öffentlichen Lebens wohl verlängert, da die Regierungen sichergehen wollen, dass das Virus wirklich eingedämmt wurde.“

Der europäische Index für die Touristik-Branche, der in den vergangenen Wochen unter die Räder gekommen war, setzte dennoch seinen Erholungskurs fort und gewann 6,3 Prozent. In den USA verbuchten das Online-Reisebüro Expedia, die Fluggesellschaft American Airlines und die Hotelkette Hilton Kursgewinne von bis zu 15 Prozent.

Konjunkturabhängige Autowerte waren ebenfalls gefragt. Der europäische Branchen-Index legte 3,4 Prozent zu. Die US-Autobauer General Motors (GM) und Ford notierten 9,5 und 6,6 Prozent im Plus.

Kursverlierer der Crash-Phase im Dax vorn

Wie schon am Vortag lagen die großen Kursverlierer der Crash-Phase in der Erholung des Dax nun vorn: An die Dax-Spitze setzten sich MTU mit einem Plus von deutlich mehr fünf Prozent. Die Deutsche Bank, HeidelbergCement und Continental gehörten ebenfalls zu den größten Gewinnern

Infineon legten in dieser Gruppe um mehr als fünf Prozent zu. Hier machten Börsianer solide Quartalszahlen des Chip-Herstellers Samsung als Kurstreiber aus. Dazu haben die Münchener endgültig grünes Licht für die milliardenschwere Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor erhalten. Damit liegen nun alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen vor, der Abschluss des Geschäfts wird in den kommenden fünf Geschäftstagen erwartet.

Wegen der Virus-Pandemie strich mit Hugo Boss ein weiteres Unternehmen die Dividende für 2019. Anleger zeigten sich jedoch ungerührt, die Aktie legte im MDax um fast sieben Prozent zu.

Immobilienwerte stark

Auch Aktien von Immobilienunternehmen machten eine gute Figur. Vor allem jene Konzerne mit Fokus auf Gewerbeimmobilien nahmen an Fahrt auf – der Luxemburger Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown etwa legte um knapp acht Prozent zu. Im SDax ging es für die Aktien des auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilieninvestors Deutsche Euroshop, für die Frankfurter Dic Asset und für den Berliner Konzern Ado Properties um sechs bis sieben Prozent nach oben.

Auch bei anderen zuletzt besonders stark in Mitleidenschaft gezogenen Titeln gingen Investoren auf Schnäppchensuche: Die Aktien von Thyssenkrupp, Airbus, Ceconomy und Ströer verbuchten Aufschläge zwischen sieben und elf Prozent.

„Sichere Häfen“ geben ab

Aus „sicheren Häfen“ wie der Weltleitwährung zogen sich Investoren dagegen zurück. Dies drückte den Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, um 0,7 Prozent auf 100,003 Punkte. Im Gegenzug verteuerte sich der Euro um 0,9 Prozent auf 1,0890 Dollar.

Die „Antikrisen-Währung“ Gold bröckelte um 0,4 Prozent auf 1655,48 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) ab. „Einige Anleger befürchten, dass die ultra-lockere Geldpolitik der Notenbanken zu Inflation führt“, sagte Analyst Peter Fertig vom Analysehaus Quantitative Commodity Research. „Für sie bleiben Gold-Käufe auf diesem Kursniveau attraktiv.“

Am Anleihemarkt schlug sich der gestiegene Risikoappetit der Investoren in Verkäufen nieder. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen Titel auf minus 0,312 von minus 0,435 Prozent. Außerdem warteten Anleger gespannt auf die Ergebnisse der Beratungen der Euro-Finanzminister. Diese könnten die Börsenparty schnell verderben, wenn sie sich nicht auf ein gemeinsames Rettungspaket einigten, warnten die Analysten der ING Bank.

Hoffnung auf Förderbremse durch „OPEC+“ – Lufthansa im Blick

Gespannt blickten Investoren auf die nahenden Beratungen der „Opec+“, zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Erdöl-Förderländer wie Russland gehören. Diese Staaten könnten mit Produktionskürzungen den durch die Coronavirus-Pandemie ausgelösten Nachfrage-Einbruch um mindestens 20 Millionen Barrel pro Tag zwar nicht vollständig ausgleichen, sagte Commerzbank-Analyst Eugen Weinberg. „Doch eine Demonstration der Einigung und Entschlossenheit würde sicherlich zur Stabilisierung und Normalisierung des Ölmarktes beitragen.“ Die Ölsorte Brent aus der Nordsee konnte ihre anfänglichen Gewinne nicht halten und notierte am Abend 0,4 Prozent im Plus bei 33,19 Dollar je Barrel (159 Liter).

Bei den deutschen Unternehmen stand die Lufthansa im Rampenlicht. Wegen der Coronakrise verkündete die Fluggesellschaft ein umfassendes Sparpaket. In dessen Rahmen macht der Konzern seine Tochter Germanwings dicht. Lufthansa-Aktien schlossen 1,1 Prozent im Plus bei 8,75 Euro.

