Dax macht Wochenverluste wieder wett

Eine deutliche Erholung am deutschen Aktienmarkt bringt dem Dax in letzter Minute wohl doch noch ein positives Wochenergebnis ein. Auch der Dow startet stark in den Freitagshandel. Im Fokus steht Gilead mit vagen Berichten über ein Corona-Medikament.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE000A0D9PT0, DE0006231004, DE000ENAG999, DE0005785604, DE000A2YN900, DE000A161408, US2605661048, US3755581036, US90353T1007,