DAX markiert neue Wochentiefs

Der letzte Handelstag dieser Woche startete zunächst unverändert. Mit zunächst leichteren Kursen begann der Tag mit der Fortsetzung des Wochentrends auf der Unterseite und steuerte das Tief der Woche an. Es hielt nicht und brachte den Index ganzheitlich unter Druck. Wie wirkte sich dies auf die Einzelaktien aus?

Unterstützung gesucht

Relativ zügig wurde der Bereich knapp über 12.500 Punkten am Morgen angelaufen, der am Montag als Tiefpunkt der Handelswoche im Chartbild verankert lag. Nach einer kurzen Gegenbewegung in der zweiten Handelsstunde kam es dann zu einem dynamischen Bruch und dem Anlaufen der nächsten runden 100er-Marke im DAX. Sie hielt ebenfalls nicht. So vollzog sich erst eine Bodenbuldung bei 12.341 Punkten und leichte Erholungstendenzen vor dem Start der Wall Street.

Da in den USA die Kurse erst einmal Stärke zeigten, konnte sich auch der DAX am Nachmittag etwas erholen. Das Minus wurde dabei verkleinert, jedoch nicht mehr vollständig abgebaut. So verblieb ein negativer Wochenausklang und der Bruch der 12.500er-Region als Fazit des Handelstages mit folgenden Eckdaten:

Eröffnung 12.615,91PKT Tageshoch 12.622,77PKT Tagestief 12.341,58PKT Vortageskurs 12.606,57PKT

Nachbörslich gab es beim Nasdaq ein Reversal über 11.000 Punkte, während der Dow Jones eher seitwärts verharrte. Der DAX geht somit intraday zum aktuellen Zeitpunkt bei rund 12.450 Punkten aus dem Handel:

Damit verlor der DAX knapp 5 Prozent in dieser Handelswoche und schloss auf einem Sieben-Wochen-Tief.

Wie entwickelten sich die DAX-Einzelwerte?

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Die Gewinner waren hierbei schnell zu finden und gering an der Zahl. Covestro und Adidas standen im Plus, wobei Adidas noch die Nachwirkungen der positiven Nike-Zahlen diese Woche verarbeitete.

Auf der Verliererliste dominierten die Automobilwerte. Insbesondere bei BMW gab es eine Meldung. Hier hat sich das Unternehmen und zwei seiner amerikanischen Töchter in den USA auf einen Vergleich mit der Börsenaufsicht SEC geeinigt. Eine Strafzahlung von 18 Millionen muss getätigt werden, um das Thema "geschönte Umsatzzahlen" im Vorfeld einer Bond-Emission zu beenden. Auch wenn BMW argumentierte, dass es kein absichtliches Fehlverhalten im Konzern gab, bleibt ein Imageschaden zurück und Anleger trennten sich heute von den Papieren.

Da das Thema an den Volkswagen-Skandal erinnerte, fielen diese Aktien ebenso.

Das vollständige Ranking sehen Sie hier auf einen Blick:

Wie äußerte sich das Kursminus heute im mittelfristigen Chartbild?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Das Erholungspotenzial war an den letzten Tagen deutlich begrenzt und fiel heute gänzlich aus. Mit dem Unterschreiten der 12.500 wurde ein neues Signal im DAX erzeugt, was die Kurse noch einmal vermehrt unter Druck brachte.

Damit ist der Aufwärtstrend aus der Vorwoche optisch und technisch gebrochen:

Es bleibt über das Wochenende zu beobachten, wie sich die Corona-Fallzahlen in den einzelnen Ländern entwickeln und ob die Sorgen sich damit auch am Aktienmarkt verstärken. Eine Implikation und damit einen wirtschaftlichen Rundum-Blick geben wir im Händler-Gespräch am Samstag auf unserem youtube-Kanal der LS-Exchange - schalten Sie gerne ein.

